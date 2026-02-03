«Ανάβουν τα αίματα» - Reuters: Κατάρριψη ιρανικού drone που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

«Ανάβουν τα αίματα» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Reuters αναφέρει ότι ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε σήμερα ένα drone (Shahed) του καθεστώτος του Ιράν που πλησίασε ένα αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, οι Αμερικανοί σήκωσαν F-35 προκειμένου να αναχαιτίσουν και να καταρρίψουν το ιρανικό drone καθώς πλησίαζε το USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα.

Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι ιρανικά πολεμικά σκάφη πλησίασαν ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο.

Σύμφωνα με αναλυτές το ιρανικό καθεστώς δοκιμάζει και διερευνά πριν από τη διπλωματία, αν και αυτή κρέμεται σε τεντωμένο σχοινί μιας και σύμφωνα με πληροφορίες Ιρανοί αξιωματούχοι απείλησαν την Τρίτη να αποσυρθούν από τις συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του προέδρου Donald Trump, Jared Kushner, που αναμένονταν να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Τουρκία.

Ιρανικά πολεμικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, οπλισμένα ιρανικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πετρελαιοφόρο με αμερικανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, σύμφωνα με το The Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η εφημερίδα επικαλείται την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech, η οποία σε μήνυμά της προς τους πελάτες της ανέφερε ότι έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση. Το πλοίο, αντίθετα, αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό που αφορούσε ένα πλοίο περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, εντός του συστήματος διαχωρισμού της εισερχόμενης κυκλοφορίας του Στενού του Ορμούζ.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εκτός Τουρκίας

Στο μεταξύ η συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, και του απεσταλμένου του προέδρου Donald Trump, Steve Witkoff, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ενδέχεται πλέον να πραγματοποιηθεί εκτός Τουρκίας, σύμφωνα με το Middle East Eye, το οποίο επικαλείται τουρκικούς αξιωματούχους.

«Η ακριβής τοποθεσία της συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», ανέφερε το Middle East Eye, επικαλούμενο ανώνυμο τουρκικό αξιωματούχο. «Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι η δημιουργία ενός τραπεζιού ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε όπου και αν δημιουργηθεί το διπλωματικό τραπέζι».

Ιρανοί αξιωματούχοι απείλησαν την Τρίτη να αποσυρθούν από τις συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του προέδρου Donald Trump, Jared Kushner, που αναμένονταν να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Τουρκία, σύμφωνα με το The Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τις απειλές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μεγάλη αμερικανική δύναμη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει δεκάδες αεροσκάφη σε βάσεις κοντά στο Ιράν και έχουν συγκεντρώσει πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή ή γύρω από αυτήν τον τελευταίο μήνα, κινήσεις που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για πιθανές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εντός των επόμενων εβδομάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Post την Τρίτη, το οποίο επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας, δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης.

Η αναφορά, επικαλούμενη ανώνυμους νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, σημειώνει ότι η συγκέντρωση δυνάμεων δεν φτάνει το επίπεδο των προετοιμασιών που παρατηρήθηκαν πριν από τις περσινές επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά παρέχει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια αξιόπιστη στρατιωτική επιλογή, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για να επιστρέψει στις πυρηνικές συνομιλίες.

Η έκθεση αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 26 Ιανουαρίου και επιχειρεί στο βόρειο τμήμα της Αραβικής Θάλασσας. Τουλάχιστον οκτώ άλλα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και δορυφορικές εικόνες που αναφέρονται στην έκθεση.

Το Ιράν έχει επίσης αυξήσει τη δραστηριότητά του στην περιοχή, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ιρανικά drones να λειτουργούν κοντά στα Στενά του Ορμούζ και αυτό που οι αναλυτές αναγνώρισαν ως ιρανικό αεροπλανοφόρο drones, το Shahid Bagheri, στα ίδια ύδατα.

