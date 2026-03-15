AEK: Χάνει Κηφισιά ο Πενράις – Επτά παίκτες στο όριο πριν τα playoffs!

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο κι άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τζέιμς Πενράις είδε την κίτρινη και συμπλήρωσε έξι κάρτες κι αυτόματα η ποινή του μεταφέρεται για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (22/03), κόντρα στην Κηφισιά. Να θυμίσουμε ότι στο παιχνίδι της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του κι ο Ραζβάν Μαρίν.

Από εκεί και πέρα, εφτά ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είναι στο όριο και θα χάσουν την πρεμιέρα των playoffs σε περίπτωση που «κιτρινιστούν» στο ματς με την Κηφισιά. Ο λόγος για τους:

Φιλίπε Ρέλβας (5)

Ορμπελίν Πινέδα (5)

Αμπουμπακαρί Κοϊτά (5)

Θωμάς Στρακόσα (2)

Μπάρναμπς Βάργκα (2)

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς (2)

Σταύρος Πήλιος (2)

*σε παρένθεση οι κάρτες

