AEK: Χάνει Κηφισιά ο Πενράις – Επτά παίκτες στο όριο πριν τα playoffs!

Ο Τζέιμς Πενράις συμπλήρωσε κάρτες στο Περιστέρι και θα χάσει το ματς της ΑΕΚ με την Κηφισιά, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη Super League – Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά… επτά «κιτρινόμαυροι» είναι στο όριο, ενόψει των playoffs.

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο κι άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τζέιμς Πενράις είδε την κίτρινη και συμπλήρωσε έξι κάρτες κι αυτόματα η ποινή του μεταφέρεται για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (22/03), κόντρα στην Κηφισιά. Να θυμίσουμε ότι στο παιχνίδι της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του κι ο Ραζβάν Μαρίν.

Από εκεί και πέρα, εφτά ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είναι στο όριο και θα χάσουν την πρεμιέρα των playoffs σε περίπτωση που «κιτρινιστούν» στο ματς με την Κηφισιά. Ο λόγος για τους:

  • Φιλίπε Ρέλβας (5)
  • Ορμπελίν Πινέδα (5)
  • Αμπουμπακαρί Κοϊτά (5)
  • Θωμάς Στρακόσα (2)
  • Μπάρναμπς Βάργκα (2)
  • Ρόμπερτ Λιούμπισιτς (2)
  • Σταύρος Πήλιος (2)

*σε παρένθεση οι κάρτες

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live Blog – Όσκαρ 2026: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου – Οι νικητές και οι μεγάλες στιγμές της 98ης τελετής

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν παίρνουμε πετρέλαιο από το Ορμούζ» – Τι δείχνουν τα στοιχεία για ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Χάνει Κηφισιά ο Πενράις – Επτά παίκτες στο όριο πριν τα playoffs!

23:34ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει πολυεθνική συμμαχία για συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα αποκαλυπτικό πείραμα: Τα ζώα φοβούνται ενστικτωδώς τον ήχο του κροταλία

23:07ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εξουδετέρωσε ομάδα Ιρανών στρατιωτών που εγκατέλειπαν αποθήκη με drones

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

23:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει συνασπισμό για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Ο Κουτσερένκο ύψωσε τείχος στη Λεωφόρο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Ιταλία για τη φωτογραφία ΑΙ της Μελόνι στο ψυχιατρείο

22:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Έχασε δύο βαθμούς, έχοντας το μυαλό στην Μπέτις

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε πιλοτή πολυκατοικίας

22:40LIFESTYLE

Γρηγόρης Σαμόλης: Το viral βίντεο και το μάθημα ταπεινότητας δίπλα σε έναν πλανόδιο μουσικό

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Τα highlights του «χορταστικού» αγώνα στο Περιστέρι

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συλλήψεις στην απαγορευμένη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο - Πώς μεταδίδεται

22:21LIFESTYLE

Νέο «λάδι στη φωτιά» των Μπέκαμ ρίχνει ο Μπρούκλιν - Oι ευχές στην «καλύτερη πεθερά»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συνεχίζεται το «θρίλερ» και οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συνεχίζεται το «θρίλερ» και οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

17:25ΚΟΣΜΟΣ

«Λένε ότι είμαι τι;» - Ο Νετανιάχου απαντά στις φήμες ότι είναι νεκρός

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική - Ο Λέκκας στο Newsbomb.gr

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά diners της Νέας Υόρκης του 1970 - Εικόνες από την ιστορία της ομογένειας από τον φακό της Kay Zakariasen

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν τρία μέλη της τουρκικής μαφίας για τους πυροβολισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ