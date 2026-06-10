Μπελφαστ: Προετοιμάζονται για δεύτερη νύχτα συγκρούσεων - Επεκτάθηκαν στη Γλασκώβη οι διαμαρτυρίες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Μπέλφαστ, καθώς η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) προετοιμάζεται για μια πιθανή δεύτερη συνεχόμενη νύχτα άγριων συγκρούσεων στην πόλη μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομιας.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά στην πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν μια βάναυση επίθεση με μαχαίρι σε δρόμο της πόλης, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το σοκαριστικό στιγμιότυπο της απόπειρας αποκεφαλισμού του θύματος, Stephen Ogilvy, από τον προερχόμενο από το Σουδάν θύτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το θύμα νοσηλεύεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι, ενώ φέρει βαθιά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και την πλάτη.

Νύχτα τρόμου και εμπρησμοί στους δρόμους

Τα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης, όταν ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν σε σπίτια μεταναστών, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πυρπόλησαν ένα λεωφορείο στην περιοχή Newtownards Road στο ανατολικό Μπέλφαστ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Jon Boutcher, ανακοίνωσε την έκτακτη ανάπτυξη επιπλέον 200 αστυνομικών στους δρόμους, ενώ ζήτησε και τη συνδρομή ενισχύσεων από τη Μεγάλη Βρετανία που αναμένεται να φτάσουν άμεσα.

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο 30χρονος δράστης, Hadi Alodid, σουδανικής καταγωγής, ο οποίος είχε εισέλθει στη χώρα το 2023 αιτούμενος άσυλο και του είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής έως το 2028. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή μαχαιριού και απειλές κατά της ζωής εργαζομένου στο εθνικό σύστημα υγείας, καθώς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του για τραύμα στο χέρι φώναζε στους γιατρούς ότι θα τους σκοτώσει.

Το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του για τέσσερις εβδομάδες, με τον δικαστή Stephen Keown να στέλνει αυστηρό μήνυμα προς τους διαδηλωτές ότι όποιος συμμετέχει σε βίαια επεισόδια θα οδηγείται κατευθείαν στη φυλακή.

Πολιτική αντιπαράθεση και επέκταση στη Γλασκόβη

Η πολιτική ηγεσία στο Λονδίνο καταδίκασε απερίφραστα τα γεγονότα. Ο πρωθυπουργός Keir Starmer χαρακτήρισε τις πράξεις βίας και τους εμπρησμούς «εντελώς αδικαιολόγητους», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την τάξη, προκαλώντας όμως έντονες αντιδράσεις για μια ακόμη φορά στο διαδίκτυο, αφού έχει πολλάκις κατηγορηθεί για πολιτική «δύο ταχυτήτων» έναντι των γηγενών βρετανών και των μεταναστών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Kemi Badenoch των συντηρητικών, που δήλωσε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καίει σπίτια ανθρώπων.Από πλευράς του ο ηγέτης του κόμματος Reform, Nigel Farage, διαφοροποιήθηκε εν μέρει, υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία όσων βγήκαν στους δρόμους δεν ανήκουν στην ακροδεξιά, αλλά πρόκειται για απλούς πολίτες που φοβούνται για τις κοινότητές τους λόγω της κυβερνητικής αδράνειας στο μεταναστευτικό.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς η βίαιη αναταραχή επεκτάθηκε και στη Γλασκόβη, όπου σημειώθηκαν τρεις συλλήψεις νεαρών. Σύμφωνα με τον ηγέτη των Εργατικών της Σκωτίας, Anas Sarwar, μουσουλμάνοι αναγκάστηκαν να κλειδωθούν μέσα στο Κεντρικό Τζαμί της Γλασκόβης, καθώς υπήρχε μια πορεία κουκουλοφόρων κατευθυνόταν προς το μέρος τους. Οι διαδηλωτές εκεί συνέδεαν τις κινητοποιήσεις τους με την πρόσφατη δολοφονία του έφηβου Henry Nowak στο Σαουθάμπτον, καταγγέλλοντας παράλληλα αυτό που ονομάζουν «αστυνόμευση δύο ταχυτήτων».

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