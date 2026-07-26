Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη στα δυτικά - Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα

Snapshot Την Κυριακή 26 Ιουλίου αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας με μέγιστες τιμές 32-34°C και μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, ιδίως στα νότια τμήματα.

Η θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας θα αυξηθεί σταδιακά από 27°C το Σάββατο σε 31-33°C την Κυριακή και τις επόμενες ημέρες, με μικρή περαιτέρω άνοδο αρχές Αυγούστου.

Η ζέστη θα είναι πιο έντονη στα δυτικά, ενώ στα ορεινά, παράκτια και νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη κατά 3-5 βαθμούς.

Δεν προβλέπεται ακραίο επεισόδιο καύσωνα για την Ελλάδα, παρά την επικείμενη ζέστη και το νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Σταδιακή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η Κυριακή 26 Ιουλίου, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα και την ατμόσφαιρα να επιβαρύνεται τοπικά.

Άνοδος του υδράργυρου και σκόνη Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η ημέρα θα κυλήσει με γενικά αίθριες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Πάντως, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα αρχίσουν βαθμιαία να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά τμήματα.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τα πελάγη, οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί το Αιγαίο, όπου θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα θα φτάνουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, μετά την πτώση της θερμοκρασίας που σημειώθηκε οι μέγιστες τιμές στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας θα αυξηθούν από περίπου 27°C το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 31°C την Κυριακή και κοντά στους 33°C τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, το θερμόμετρο αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στους 32°C, ενώ το πρώτο τριήμερο του Αυγούστου αναμένεται μικρή επιπλέον άνοδος στους 33-34°C.

Οι θερμοκρασίες αυτές διαφέρουν ανά περιοχή, καθώς το ανάγλυφο και η απόσταση από τη θάλασσα επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές τιμές. Σε κλειστές πεδινές ζώνες και αστικά κέντρα, η θερμοκρασία μπορεί να είναι κατά 1-2 βαθμούς υψηλότερη, ενώ στα ορεινά, τα παράκτια και τα νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης, οι τιμές είναι κατά 3-5 βαθμούς χαμηλότερες.

Τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας θα παραμείνουν πιο ζεστά, λόγω της περιορισμένης επίδρασης των μελτεμιών. Αντίθετα, στην ανατολική και νότια χώρα, τα μελτέμια θα ενισχύονται κατά διαστήματα, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στη θερμή αέρια μάζα που αναμένεται να επηρεάσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με ένα νέο κύμα καύσωνα προς το τέλος Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου. Παρά την έντονη ζέστη που προβλέπεται σε αυτές τις περιοχές, για τη χώρα μας δεν διαφαίνεται προς το παρόν ακραίο επεισόδιο καύσωνα.

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