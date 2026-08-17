Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο με UAV και αεροσκάφος

Σε 12 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τέσσερις μεμονωμένες παρουσίες αεροσκαφών, εκ των οποίων ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Οι 12 παραβιάσεις καταγράφηκαν από το CN-235 και τα UAV, με έξι να αποδίδονται στο καθένα. Παράλληλα, σημειώθηκαν έξι παραβάσεις, μία από το CN-235 και πέντε από τα UAV.

Οι δραστηριότητες καταγράφηκαν στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.