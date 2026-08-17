Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πού θα τα δείτε

158.009 άτομα έλαβα το voucher

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πού θα τα δείτε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ έτους 2026 2027, με 158.009 παιδιά και ΑμεΑ να λαμβάνουν το voucher από 199.138 έγκυρες αιτήσεις.
  • Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν στα 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά και στα 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.
  • Καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
  • Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 391 εκατ. ευρώ και υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους.
  • Τα οριστικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.
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Ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για το έτος 2026-2027, με 158.009 παιδιά και ΑμεΑ να λαμβάνουν το voucher, σε σύνολο 199.138 έγκυρων αιτήσεων.

Μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.

Η Πρόσκληση του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2026-2027, με προϋπολογισμό 391.000.000 ευρώ, υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.009 άτομα.

Μιχαηλίδου: «Στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες»

«Στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες και διευρύνουμε σταθερά την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ήδη από πέρυσι αυξήσαμε σημαντικά τα εισοδηματικά όρια, ώστε περισσότερες οικογένειες, ακόμη και μεσαίου εισοδήματος, να μπορούν να λάβουν voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Έτσι, για οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στις 35.000 ευρώ και για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ.

Φέτος προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα. Για πρώτη φορά καταργούμε πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Είναι μια συνειδητή επιλογή στήριξης των οικογενειών με πολλά παιδιά, που αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες τους και εντάσσεται στη συνολική μας πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού» σημείωσε, χαρακτηριστικά για το πρόγραμμα, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

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