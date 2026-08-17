Η Κομισιόν «παρακολουθεί τα UFO» από το 2023, σύμφωνα με αποκάλυψη του Euronews

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι παρακολουθεί μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τουλάχιστον από το 2023, σύμφωνα με έγγραφο από το τμήμα άμυνας της Επιτροπής που είδε το Euronews και αφορά παρατηρήσεις του ουρανού και του διαστήματος στη Μαλαισία.

«Βελτιώνουμε την ικανότητά μας να τα βλέπουμε (τα UAP) και να τα ταυτοποιούμε καθώς οι τεχνολογικές μας δυνατότητες βελτιώνονται, αλλά πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι», αναφέρεται στην επιστολή, υποδηλώνοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ παρακολουθεί ενεργά το φαινόμενο περισσότερο απ’ όσο δηλώνει επισήμως και δείχνει πρόθυμη να το διερευνήσει.

Παλαιότερα γνωστά ως άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), τα UAP αποτελούν όρο που εισήγαγε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Πεντάγωνο, τον Αύγουστο του 2020, όταν η Ουάσινγκτον δημιούργησε την ⁠UAP Task Force για τη διερεύνηση ανεξήγητων συμβάντων σε περιορισμένο εναέριο χώρο.

Το θέμα άρχισε να αντιμετωπίζεται πιο σοβαρά μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ στους New York Times, το 2017, που αποκάλυψε ότι στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας υπήρχαν πλάνα με UAP από στρατιωτικές πτήσεις, τα οποία είχε δημοσιοποιήσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το Euronews εντόπισε επίσης έναν Μαλαισιανό πατέρα και γιο, ερασιτέχνες αστρονόμους διεθνώς αναγνωρισμένους από διαστημικές υπηρεσίες για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τις επιφάνειες και τη δραστηριότητα στη Σελήνη το 2020, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην Επιτροπή με επιστολή τον Οκτώβριο του 2022 με τίτλο «Καταγραφές UAP στον εναέριο χώρο και στο βαθύ διάστημα με το υπεριώδες υπέρυθρο τηλεσκόπιό μας».

Το οικογενειακό δίδυμο έστειλε στην Επιτροπή 37 εικόνες από λήψεις του ουρανού και του διαστήματος, στις οποίες περιλαμβάνονταν φερόμενα UAP, και ρώτησε την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προέλευσή τους.

Επισήμαναν ότι «όλες οι κυβερνήσεις απλώς δεν έχουν άποψη» για αυτά τα UAP όταν τους τίθεται το ζήτημα και ανέφεραν ότι φαίνεται να πετούν «πολύ κοντά σε αεροσκάφη και σημαντικούς στόχους, όπως στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις».

«Έχουμε επίσης ανιχνεύσει διάφορα σήματα από ψηλά μέσω των τοπικών δικτύων στη συχνότητα Wi-Fi», έγραψαν οι Μαλαισιανοί.

Επειδή αυτά τα UAP εντοπίστηκαν πάνω από τη Μαλαισία, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να ερευνήσει το ζήτημα, απάντησε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

Ωστόσο, η Επιτροπή ανέφερε ότι θα προτείνει στα 27 κράτη μέλη να «αυξήσει την ικανότητά της να ανιχνεύει αντικείμενα στο περιβάλλον του διαστήματος γύρω από τη Γη».

«Αυτό γίνεται εν μέρει για να μας βοηθήσει να ταυτοποιούμε καλύτερα τα UAP που έχετε δει και τα πολλά τμήματα διαστημικών σκουπιδιών που θέτουν σε κίνδυνο τις πολλαπλές χρήσεις του διαστήματος», ανέφερε η Επιτροπή.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι στο μέλλον αυτό θα λύσει όλες τις περιπτώσεις όπως αυτές που έχετε αναφέρει, αλλά ίσως ορισμένες από αυτές».

Οι Μαλαισιανοί ερασιτέχνες αστρονόμοι απευθύνθηκαν επίσης στη NASA, στον γενικό διευθυντή της Μαλαισιανής Πυρηνικής Υπηρεσίας, Abdul Rahim Harun, στο υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Μαλαισίας και στο καναδικό υπουργείο Άμυνας. Όλοι οι φορείς ευγενικά απέρριψαν την έκκληση.

Ο πρώην Καναδός βουλευτής Λάρι Μαγκουάιρ, στον οποίο επίσης απευθύνθηκαν ξεχωριστά οι Μαλαισιανοί, τούς ενθάρρυνε.

«Υποψιάζομαι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα στρέψουν την προσοχή τους στον ουρανό και θα συλλέξουν ακόμη περισσότερα δεδομένα και καταγραφές τον επόμενο χρόνο», έγραψε ο Μαγκουάιρ σε email τον Ιούνιο του 2022, που είδε το Euronews.

«Στο τέλος της ημέρας, ο ουρανός δεν είναι διαβαθμισμένος ως απόρρητος και όσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγονται, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ζήτημα».

Ιστορική ακρόαση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Μια ιστορική ακρόαση για τα UAP στο Κογκρέσο των ΗΠΑ (πηγή στα Αγγλικά), που διοργανώθηκε από την Υποεπιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2023. Η ακρόαση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια και στις σοβαρές καταγγελίες περί απόρρητων κυβερνητικών προγραμμάτων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ανακτούν UAP και εφαρμόζουν αντίστροφη μηχανική πάνω τους.

Η αλλαγή στον χαρακτηρισμό, από UFO σε UAP, σκοπό είχε να άρει το στίγμα που συνοδεύει τα UFO και τις πιο εξωτικές θεωρίες που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες, καθώς και να διευρύνει το πεδίο των φαινομένων.

Στην ΕΕ, οι συζητήσεις γύρω από το θέμα παραμένουν περιορισμένες και συνοδεύονται από στίγμα. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με χώρες όπως οι ΗΠΑ, που έχουν δημοσιοποιήσει αρκετά απόρρητα αρχεία τα τελευταία χρόνια. Πιο πρόσφατα, σύστησαν ένα UAP Science Council με πρόεδρο τον Άβι Λεμπ, θεωρητικό φυσικό που ειδικεύεται στην αστροφυσική και την κοσμολογία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Ο φυσικός του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, αριστερά, ακούει την πρώην αστροναύτισσα της NASA δρ Μέι C. Τζέμισον να μιλά σε συνέντευξη Τύπου, στις 12 Απριλίου 2016, στη Νέα Υόρκη. AP Photo / Bebeto Matthews

Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ με ειδικό, κρατικά χρηματοδοτούμενο κέντρο παρακολούθησης και διερεύνησης UAP: την Ομάδα Μελέτης και Πληροφόρησης για τα Μη Ταυτοποιημένα Αεροδιαστημικά Φαινόμενα, πιο γνωστή ως GEIPAN.

Από την ίδρυσή του το 1977, το GEIPAN έχει αναλύσει περισσότερες από 3.300 υποθέσεις UAP. Ακριβώς 106 έρευνες έχουν ταξινομηθεί ως ανεξήγητες μετά από ενδελεχή ανάλυση. Άλλες 1.014 υποθέσεις παραμένουν άλυτες λόγω ανεπαρκών δεδομένων για τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας.

Στις 29 Ιουνίου, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση πραγματοποίησε εκτεταμένη συζήτηση για τα UAP. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έρευνα γύρω από τα UAP, στη δουλειά του GEIPAN και της Γαλλικής Αεροπορίας και Διαστημικής Δύναμης και στη δυνατότητα συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την εξασφάλιση «απαντήσεων από τις δημόσιες αρχές».

«Θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εντυπωσιασμό και τις φαντασιώσεις και να αντιμετωπίσουμε με σοβαρό και ορθολογικό τρόπο ένα ζήτημα που προκαλεί σημαντικό ενδιαφέρον», δήλωσε στον Le Parisien ο Γάλλος βουλευτής Αρνό Σεν-Μαρτέν, ο οποίος έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην αεροδιαστημική και την αστροναυτική.

Ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων

Τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετοί ευρωβουλευτές έχουν θέσει ερωτήματα στην Επιτροπή σχετικά με τα φαινόμενα, πιο πρόσφατα εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων καθώς αυξάνονται οι αναφορές για θεάσεις από πιλότους.

Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν μετά από μια σειρά ακροάσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ όπου στρατιωτικοί πιλότοι κατέθεσαν περιγράφοντας «ανεξήγητες» πτητικές συμπεριφορές που φαίνονταν να παραβιάζουν τους νόμους της φυσικής.

Το 2025 και το 2026, ο ευρωβουλευτής Φάμπιο ντε Μάζι (Γερμανία/Μη εγγεγραμμένος) ζήτησε επανειλημμένα από την Επιτροπή να εξετάσει και να επικαιροποιήσει τα συστήματα αναφορών της ευρωπαϊκής αεροπορίας ώστε να εισαχθεί ειδική, τυποποιημένη κατηγορία αναφοράς για περιστατικά UAP. Αυτό, υποστήριξε, θα διασφαλίσει συνέπεια, ακεραιότητα δεδομένων και υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας πτήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το αίτημα έχει διατυπωθεί και από πιλότους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η έλλειψη τυποποιημένων πρωτοκόλλων αναφοράς για συναντήσεις με UAP δυσχεραίνει τη συλλογή δεδομένων και την αντιμετώπιση κινδύνων.

Ο Βραζιλιάνος πιλότος εμπορικών αερογραμμών Γκέρσον Ματσιάλ ντε Μπρίτο σχεδιάζει το αντικείμενο που, όπως είπε, συνόδευε το τζετ της VASP Airlines για 1 ώρα και 20 λεπτά, σε συνέντευξη Τύπου, το 1982. AP

Υποστηρίζουν ότι οι αιφνίδιες εμφανίσεις UAP μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια επίγνωσης της κατάστασης ή σε έκτακτους ελιγμούς, ενώ φοβούνται ότι τα φαινόμενα θα μπορούσαν προσωρινά να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στους αισθητήρες των αεροσκαφών και στα συστήματα επικοινωνίας.

Ο Ρομπ Άκερμανς, εμπορικός πιλότος σε ολλανδική αεροπορική εταιρεία, μίλησε στην Euronews για τις εμπειρίες του τα τελευταία 35 χρόνια. Η πρώτη ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και οι δύο πιο πρόσφατες το 2023 και το 2024.

«Εμείς, δύο πιλότοι και τέσσερα μέλη πληρώματος καμπίνας, βρισκόμασταν σε πτήση το 2023 από τη Μέση Ανατολή προς την Ολλανδία. Για περισσότερο από δύο ώρες, από τις 19:30 UTC περίπου, γίναμε μάρτυρες ενός περίεργου φαινομένου, που μας φάνηκε πραγματικά αξιοσημείωτο», δήλωσε ο Άκερμανς στην Euronews, σημειώνοντας ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος παρακολούθησαν τη σκηνή από το πιλοτήριο.

«Ξεκίνησε ενώ βρισκόμασταν νότια της Κύπρου. Ακριβώς σε πορεία 300 μοιρών (μαγνητικός βορράς), σε γωνία ανύψωσης περίπου 25 με 30 μοίρες και σε πολύ μεγάλο ύψος, είδαμε ένα φως να αναβοσβήνει έντονα και στη συνέχεια να σβήνει σταδιακά. Κατόπιν, αυτό συνέβη όλο και συχνότερα, συχνά συνοδευόμενο από ένα ή δύο άλλα φώτα που επίσης άναβαν και έσβηναν», εξήγησε ο Ολλανδός πιλότος.

«Το πιο παράξενο ήταν ότι ένα από τα τρία φώτα μερικές φορές έκανε ελιγμούς γύρω από τα άλλα. Έμοιαζε με καταδίωξη, αυτό που οι αεροπορικές δυνάμεις αποκαλούν “dogfighting”, μετά την οποία δύο ή και τα τρία φώτα εξαφανίζονταν ξανά», είπε.

«Αρχικά σκεφτήκαμε ότι μπορεί να ήταν αποστολή πάνω από τα Βαλκάνια, αλλά όταν φτάσαμε στα Βαλκάνια, είδαμε το ίδιο θέαμα, ακόμη στην ίδια πορεία, στην ίδια γωνία και σε πολύ μεγάλο ύψος. Περίπου στις 21:30 UTC, τα φώτα ξαφνικά εξαφανίστηκαν με απίστευτη ταχύτητα και δεν το ξαναείδαμε», πρόσθεσε.

Ο Άκερμανς ανέφερε ότι την επόμενη ημέρα ένας συνάδελός του είδε το ίδιο φαινόμενο από τον κήπο του σπιτιού του στην Ολλανδία.

Ο Ολλανδός πιλότος είπε ότι μετά τις εμπειρίες του ένιωσε «ένα μείγμα δέους και έκπληξης, γιατί αυτό που είδα ήταν εντελώς ανεξήγητο», προσθέτοντας ότι μια τέτοια εμπειρία «δεν σε αφήνει ποτέ πραγματικά».

Όμως ο ενθουσιασμός αυτός γρήγορα μετατράπηκε σε περισπασμό κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Σε συναισθηματικό επίπεδο, το πιο δύσκολο ήταν η απογοήτευση και η ανησυχία για το στίγμα. Είσαι αναγκασμένος να κουβαλάς αυτή την εμπειρία σιωπηλά, ανησυχώντας πολύ περισσότερο για τις επαγγελματικές συνέπειες του ταμπού παρά για τον πραγματικό κίνδυνο ασφαλείας που μόλις είδες», είπε.

Ο Κρίστιαν φαν Χάιστ, 43 ετών, κυβερνήτης Boeing 747 με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εμπορικές πτήσεις, μοιράστηκε με την Euronews τέσσερις εμπειρίες που είχε μεταξύ 2005 και 2010. Δύο από αυτές ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτες.

Η δεύτερη θέαση, στην Ελλάδα το 2005, πιθανότατα στο νησί της Μυκόνου, έγινε αργά το βράδυ.

«Μετά την προσγείωση τη νύχτα, κάναμε στροφή 180 μοιρών στον διάδρομο και κατά τη διάρκεια της στροφής είδαμε ένα έντονο φως να εμφανίζεται στον ουρανό σε εξαιρετικά μεγάλο ύψος. Κινήθηκε ακαριαία, εξαφανίστηκε, εμφανίστηκε ξανά, κινήθηκε περίπου την ίδια απόσταση, εξαφανίστηκε ξανά, περίπου τρεις φορές», είπε ο Ολλανδός πιλότος στην Euronews.

«Πριν εμφανιστεί περίπου σε διπλάσια απόσταση και να εκτοξευτεί ακαριαία με απίστευτη ταχύτητα, χωρίς επιτάχυνση, απλώς ακαριαία ταχύτητα, και χάθηκε από το οπτικό πεδίο.»

Ο φαν Χάιστ σημείωσε ότι εκείνη τη νύχτα η Ομάδα Μάχης Αεροπλανοφόρου 2 των ΗΠΑ με το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt διέπλεε τη Μεσόγειο κατευθυνόμενη προς τον Περσικό Κόλπο για τον Δεύτερο Πόλεμο του Κόλπου.

«Αυτό αναφερόταν και στις ανακοινώσεις κλεισίματος του εναέριου χώρου (NOTAM) (...) Δεν είναι γνωστό αν αυτά τα γεγονότα συνδέονται», είπε ο φαν Χάιστ.

Η τέταρτη θέαση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης με 737 από το Άμστερνταμ προς τη Μάλαγα, αργά το απόγευμα της 23ης Ιανουαρίου 2010.

«Παρατηρήσαμε ένα αντικείμενο αρκετά μπροστά μας που είχε στρογγυλεμένο, ορθογώνιο σχήμα, σαν να κοιτούσαμε το πίσω μέρος μιας ουράς συμπύκνωσης. Όμως πετούσαμε στα 41.000 πόδια και σε αυτά τα ύψη υπάρχει ελάχιστη εμπορική ή/και στρατιωτική κίνηση πάνω από εμάς», είπε ο φαν Χάιστ.

«Ενώ πετούσαμε ακόμη πάνω από το βόρειο τμήμα της Ισπανίας, ζητήσαμε από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Μαδρίτης αν υπήρχε κάποια γνωστή κίνηση μπροστά μας και πάνω από εμάς. Μας είπαν ότι δεν υπήρχε καθόλου κίνηση και αναρωτήθηκαν γιατί ρωτήσαμε. Έτσι τους είπαμε ότι βλέπαμε ένα αντικείμενο αρκετά μπροστά μας και αρκετά μεγάλο», πρόσθεσε.

«Απλώς αναρωτιόμασταν τι μπορεί να είναι. Αμέσως μας ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη συχνότητα του στρατιωτικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να τους πούμε τι βλέπαμε. Ο στρατιωτικός έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανταποκρίθηκε άμεσα, έδειξε ενδιαφέρον και κατέγραψε σοβαρά όλα όσα περιγράψαμε», συνέχισε ο Ολλανδός πιλότος.

«Ο στρατιωτικός έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε άλλη κίνηση καθόλου, μέχρι και το Μαρόκο, καμία στρατιωτική δραστηριότητα, καμία εμπορική κίνηση, κανένα μετεωρολογικό μπαλόνι, τίποτα. Βλέπαμε το ακίνητο αντικείμενο συνεχώς για τουλάχιστον μία ώρα, μέχρι που κατεβήκαμε στα σύννεφα πάνω από τη Μάλαγα, πολύ νότια της Ιβηρικής χερσονήσου», πρόσθεσε.

Ενώ ο φαν Χάιστ είπε ότι δεν ένιωσε «καμία συναισθηματική αντίδραση σε καμία από αυτές τις θεάσεις», τόνισε ότι όταν κάτι βρίσκεται στον εναέριο χώρο και οι αρχές δεν μπορούν να το ταυτοποιήσουν, «πρώτα και κύρια πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας και όχι επιστημονική φαντασία».

Ο Γιοάχιμ Ντέκερς είναι ιδρυτής και πρόεδρος της UAP Coalition Netherlands, ενός ιδρύματος που στηρίζει επαγγελματίες οι οποίοι έχουν συναντήσει UAP. Ο ίδιος θεωρεί ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων στην Ευρώπη είναι η σιωπή που προκαλεί το στίγμα. Αυτό σημαίνει ότι το 90% των θεάσεων από πιλότους δεν αναφέρεται.

«Χωρίς ειδική κατηγορία UAP στα συστήματα ασφάλειας της αεροπορίας, τα πληρώματα πτήσης αναγκάζονται να καταχωρίζουν εσφαλμένα κρίσιμα δεδομένα. Η ΕΕ δεν μπορεί να διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοπορία στην ασφάλεια της αεροπορίας ενώ αγνοεί μια πραγματικότητα που άλλες μεγάλες δυνάμεις μετρούν», δήλωσε στην Euronews ο Ντέκερς.

«Πρέπει να εξομαλύνουμε την αναφορά UAP σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουμε πλήρη κυριαρχία και διαφάνεια στον εναέριο χώρο.»

Παρότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν οριστικά τα UAP με ξένους αντιπάλους, η πιθανότητα κάποια από αυτά να αποτελούν προηγμένη τεχνολογία κατασκοπείας, όπως drones, δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ομως ο ευρωβουλευτής ντε Μάζι αντέκρουσε αυτό το επιχείρημα. Είπε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο ισχυρίζονται ότι διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία για την προέλευση αυτών των παραβιάσεων του εναέριου χώρου.

«Αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό, δεδομένης της επιτήρησης του εναέριου χώρου και των κρίσιμων υποδομών. Είτε ο εναέριος χώρος μας είναι ευάλωτος και έχουμε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και την ασφάλεια γενικότερα είτε η ΕΕ παραπλανά την κοινή γνώμη», είπε στην Euronews ο ντε Μάζι.

«Σε κάθε περίπτωση, είναι επιτακτικό να δημιουργηθεί περισσότερη διαφάνεια και να αρθεί το στίγμα γύρω από το θέμα των UAP, και να ακολουθηθούν οι διεθνείς προσπάθειες για τη δημιουργία καλύτερων συστημάτων αναφοράς. Δεν μιλάμε για πράσινα ανθρωπάκια, αλλά για την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας και τα συμφέροντα του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών», πρόσθεσε.

Κενό στις αναφορές;

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για την ένταξη τυποποιημένης κατηγορίας αναφορών UAP, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) αναφέρει ότι ήδη παρέχει πλαίσιο για την αναφορά «κάθε συμβάντος που μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια της αεροπορίας», συμπεριλαμβανομένων των UAP.

«Οι πιλότοι και άλλα στελέχη της αεροπορίας ενθαρρύνονται να αναφέρουν οτιδήποτε θεωρούν ότι μπορεί να συνιστά πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια, ανεξάρτητα από τη φύση του», ανέφερε ο οργανισμός στην Euronews. Ο EASA απέρριψε τα αιτήματα των πιλότων για καθιέρωση ειδικής κατηγορίας UAP, αντί της κατηγορίας διάφορων συμβάντων.

Ο EASA αξιολογεί τα συμβάντα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τον πιθανό αντίκτυπο στην ασφάλεια της αεροπορίας, ανέφερε ο οργανισμός.

«Προς το παρόν, ο EASA δεν έχει εντοπίσει αποδείξεις που να δείχνουν ότι οι αναφορές UAP συνιστούν συστημικό ζήτημα ασφάλειας της αεροπορίας που να απαιτεί πρόσθετα μέτρα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ορισμένοι υπέρμαχοι της ασφάλειας υποστηρίζουν ότι η έλλειψη στοιχείων από την πλευρά του EASA μπορεί να οφείλεται σε κενό στις αναφορές και όχι στην απουσία συμβάντων.

Στις Κάτω Χώρες, το Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφάλειας έχει αναλάβει να δέχεται αναφορές UAP από πληρώματα πτήσης στο πλαίσιο γενικής κατηγορίας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας της Γερμανίας έχει επίσης εμπλακεί σε επιστημονική έρευνα για το θέμα.

Χωρίς τυποποιημένη κεντρική βάση δεδομένων, υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι, αυτές οι τοπικές γνώσεις παραμένουν αποσπασματικές, αφήνοντας τον ευρωπαϊκό οργανισμό με ελλιπή εικόνα για τις ανωμαλίες στον εναέριο χώρο.

Πυρηνικά εργοστάσια

Το ζήτημα γίνεται πιο περίπλοκο όταν τα UAP αναφέρονται συχνά κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Μια γαλλική οικονομική μελέτη του 2015 επιβεβαίωσε ότι οι θεάσεις ανεξήγητων φαινομένων στη Γαλλία συσχετίζονται με την εγγύτητα σε ατομικές εγκαταστάσεις. Μία από αυτές είναι το εργοστάσιο επανεπεξεργασίας ⁠ (πηγή στα Αγγλικά)La Hague, όπου μεγάλες ποσότητες υψηλής ραδιενέργειας υλικών αποθηκεύονται πριν και μετά την επανεπεξεργασία.

Παρόμοια περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως οι θεάσεις του 1993 πάνω από τον ⁠ (πηγή στα Αγγλικά)πυρηνικό σταθμό Hartlepool και το διαβόητο περιστατικό του 1980 στο δάσος Rendlesham κοντά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικών όπλων στο RAF Bentwaters, τροφοδοτούν εδώ και χρόνια τη δημόσια εικασία.

Οι θεάσεις UAP συνδέονται με πυρηνικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1940. Στρατιωτικό προσωπικό έχει αναφέρει ανεξήγητα αντικείμενα κοντά σε σιλό πυρηνικών πυραύλων, χώρους αποθήκευσης όπλων και πυρηνικά εργοστάσια.

Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις συνέβη το 1967 στην αεροπορική βάση Malmstrom στη Μοντάνα, όπου πρώην αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υποστήριξαν ότι παρατηρήθηκε UAP κοντά σε σιλό πυραύλων λίγο πριν αρκετοί πυρηνικοί πύραυλοι καταστούν προσωρινά μη λειτουργικοί.

Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η αεροπορική βάση Minot και περιοχές στο νοτιοδυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι πολλοί μάρτυρες θεωρούν αυτά τα γεγονότα σημαντικά, δεν έχουν βρεθεί αδιάσειστα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την προέλευση ή τη φύση των αντικειμένων που εμπλέκονται. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διερευνά επί του παρόντος τις αναφορές UAP, αλλά τα αίτια αυτών των περιστατικών παραμένουν ανεξιχνίαστα.

Το παράδοξο της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων

Η ΕΕ ζητά αυτή την περίοδο από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, να συνεργάζονται στενότερα και να επενδύουν από κοινού σε ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες, στο πλαίσιο των δεσμευτικών βιομηχανικών και στρατιωτικών στόχων του μπλοκ, ώστε η Ευρώπη να είναι έτοιμη για άμυνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Όταν όμως πρόκειται για τα UAP, οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι το ζήτημα πρέπει να παρακολουθείται σε εθνικό επίπεδο.

Το Euronews ρώτησε την Επιτροπή αν εξετάζει κάποιο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ σχετικά με τα UAP ή αν σκοπεύει να ενεργήσει αυτόνομα για την παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πτήσεων.

«Τα UAP είναι ευθύνη των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία τα χειρίζονται σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες για την ασφάλεια και την άμυνα», απάντησε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο Άκερμανς κάλεσε την ΕΕ να αντιμετωπίσει τα UAP ως πραγματικότητα της ασφάλειας της αεροπορίας και όχι ως ταμπού.

«Χρειαζόμαστε τον EASA, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικαιροποιήσουν επίσημα τα πλαίσια ασφάλειας της αεροπορίας με τυποποιημένη κατηγορία αναφοράς UAP, τερματίζοντας την πολιτική αγνόησης ή εσφαλμένης ταξινόμησης δεδομένων. Αυτή τη στιγμή, το σύστημα μας αναγκάζει να μένουμε σιωπηλοί», είπε ο Ολλανδός πιλότος.

Για τον φαν Χάιστ, είναι κρίσιμο να «ξεμπερδέψουμε με το στίγμα» γύρω από το θέμα των UAP, καθώς «υπάρχει πραγματική ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων».

«Αυτό αποδεικνύεται από τα σμήνη drones (πιθανόν ρωσικών στρατιωτικών) που εισέβαλαν μαζικά στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο πέρυσι. Η αγνόηση αυτών των φαινομένων είναι σε πλήρη αντίθεση με τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας της αεροπορίας στην ΕΕ», είπε ο φαν Χάιστ.

Πηγή: Euronews

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