Οι θεάσεις UFO στην Ελλάδα για τις οποίες κανείς δεν μιλάει

Snapshot Η Ελλάδα έχει έναν εκτενή κατάλογο θεάσεων UFO, με σημαντικά περιστατικά από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 1990, που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα διεθνώς.

Το 1954, ολόκληρα χωριά στη Μυτιλήνη και τη Θεσσαλία έγιναν μάρτυρες φωτεινών αντικειμένων που εκτελούσαν ασυνήθιστους ελιγμούς στον ουρανό.

Το 1990, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εντόπισαν σε ραντάρ ένα αεροσκάφος σε σχήμα πούρου που κινούνταν με ταχύτητα πάνω από 3.000 μίλια την ώρα στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Την ίδια χρονιά, στην περιοχή του Μεγαπλατάνου, σημειώθηκε πτώση αγνώστου αντικειμένου που προκάλεσε πυρκαγιά και διασκορπισμό μεταλλικών συντριμμιών, με μάρτυρες να αναφέρουν παρουσία παράξενων φωτεινών σκαφών που συνέλεγαν συντρίμμια.

Η επίσημη εξήγηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας για το περιστατικό του 1990 ήταν η πτώση σοβιετικού δορυφόρου, αλλά αυτή δεν συμφωνούσε με τις μαρτυρίες των ντόπιων. Snapshot powered by AI

Ενώ η διεθνής προσοχή στρέφεται κυρίως στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία και τις θεάσεις που έχουν καταγραφεί από το Πεντάγωνο πάνω από τη Νοτιοδυτική Αμερική, η Ελλάδα έχει διαμορφώσει αθόρυβα τη δική της, εκτενή ιστορία θεάσεων UFO -ή, με τον σύγχρονο όρο, Άγνωστων Εναέριων Φαινομένων (UAPs). Πρόκειται για έναν κατάλογο περιστατικών που, σε έκταση και ιδιαιτερότητα, μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχες καταγραφές που παραμένουν στα κυβερνητικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ελληνική ιστορία των UFO περιλαμβάνει από μαζικές θεάσεις, στις οποίες φέρεται να έγιναν μάρτυρες ολόκληρα χωριά τη δεκαετία του 1950, έως περιστατικά που καταγράφηκαν από στρατιωτικά ραντάρ και παρακολουθήθηκαν από ελεγκτές της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Μια τεκμηριωμένη διαδρομή δεκαετιών, γεμάτη ασυνήθιστες εναέριες παρατηρήσεις, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο ευρύτερο διεθνές κοινό.

Οι θεάσεις UFO στη Θεσσαλία και τη Μυτιλήνη τη δεκαετία του 1950

Όπως αναφέρει και το greekreporter.com, ένα από τα πιο καλά τεκμηριωμένα περιστατικά θεάσεων UFO στην Ελλάδα μας γυρίζει πίσω στο φθινόπωρο του 1954. Ένα τεράστιο κύμα θεάσεων σάρωσε τη χώρα, ιδιαίτερα πάνω από το νησί της Μυτιλήνης στο Ανατολικό Αιγαίο και την περιοχή της Θεσσαλίας στην κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένες μαρτυρίες κάποιων μοναχικών βοσκών στους λόφους. Ολόκληρα χωριά, όπως η Βρίσα, η Ανεμώτια και η Αγιάσος, φέρεται να παρακολουθούσαν τον ουρανό να φωτίζεται από παράξενα αντικείμενα. Ανάμεσα στους μάρτυρες βρίσκονταν πρόεδροι τοπικών συμβουλίων, αστυνομικοί, αλλά και ολόκληρα πλήθη ανθρώπων, οι μαρτυρίες των οποίων παρουσίαζαν αξιοσημείωτες ομοιότητες. Για μια υπόθεση αυτού του είδους, η ύπαρξη πολλαπλών, ανεξάρτητων μαρτύρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που την καθιστούν άξια διερεύνησης.

Και πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα αυτά συνέβαιναν το 1954. Οι παρατηρητές της εποχής δεν μπορούσαν να αποδώσουν ένα παράξενο φως σε ένα καταναλωτικό drone ή σε έναν δορυφόρο Starlink. Ακόμη και τα αεροπλάνα αποτελούσαν σχετικά σπάνιο θέαμα στον ελληνικό ουρανό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Μυτιλήνη και η Θεσσαλία. Οι μάρτυρες περιέγραφαν έντονα φωτεινά αντικείμενα που πραγματοποιούσαν ασυνήθιστους ελιγμούς, οι οποίοι -τουλάχιστον σύμφωνα με τις μαρτυρίες- έμοιαζαν να αψηφούν όσα γνώριζαν για την κίνηση των αεροσκαφών. Δεκαετίες αργότερα, και παρά την τεράστια εξέλιξη των αισθητήρων και των συστημάτων παρακολούθησης, ορισμένες από αυτές τις περιγραφές εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα.

Το περιστατικό με το ραντάρ του 1990

Το 1990, η ιστορία μεταφέρθηκε από τις πλατείες των χωριών στους πύργους ελέγχου και τα συστήματα ραντάρ της Ελλάδας. Τρεις διαφορετικοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας προηγμένα για την εποχή συστήματα ραντάρ, φέρεται να εντόπισαν ένα αντικείμενο που δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Η περιγραφή έκανε λόγο για ένα αεροσκάφος σε σχήμα πούρου, το οποίο κινούνταν μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο με ταχύτητα που υπολογίστηκε σε περισσότερα από 3.000 μίλια την ώρα.

Η πρώτη υπόθεση ήταν, όπως θα περίμενε κανείς, ότι επρόκειτο για σφάλμα του συστήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, το αντικείμενο καταγράφηκε ως πραγματικός στόχος στις οθόνες στρατιωτικών ραντάρ. Το γεγονός αυτό προσέδωσε διαφορετική βαρύτητα στην υπόθεση και φέρεται να οδήγησε την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην εξέταση του περιστατικού.

Όταν ένα άγνωστο αντικείμενο εντοπίζεται από επαγγελματίες της αεροπορίας, η υπόθεση αποκτά εκ των πραγμάτων ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι ελεγκτές και οι χειριστές ραντάρ είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν αεροσκάφη, μετεωρολογικά φαινόμενα και άλλες γνωστές πηγές λανθασμένων ενδείξεων. Η διάκριση μεταξύ ενός πραγματικού εναέριου στόχου και μιας ανωμαλίας του συστήματος αποτελεί βασικό μέρος της δουλειάς τους.

Κατά καιρούς διατυπώθηκαν διάφορες πιθανές εξηγήσεις για το περιστατικό του 1990, μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο να επρόκειτο για απόρρητη αμερικανική τεχνολογία. Ωστόσο, μια τέτοια ερμηνεία δεν απαντά κατ’ ανάγκη σε όλα τα ερωτήματα που εγείρει η καταγραφή του αντικειμένου από τα ραντάρ.

Και το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, χειριστές ραντάρ και επαγγελματίες της αεροπορίας σε διάφορα σημεία του κόσμου έχουν αναφέρει την ανίχνευση άγνωστων στόχων που δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν άμεσα. Αν μη τι άλλο, οι ελληνικές υποθέσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο -ό,τι κι αν κρύβεται πίσω από κάθε επιμέρους περιστατικό- δεν περιορίζεται από σύνορα ή γεωγραφικές γραμμές.

Το «Ελληνικό Roswell»

Ίσως, όμως, το πιο εντυπωσιακό περιστατικό -και εκείνο που ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει κατά καιρούς ως το «Ελληνικό Roswell»- σημειώθηκε την ίδια χρονιά, στις 2 Σεπτεμβρίου 1990. Πάνω από την περιοχή του Μεγαπλατάνου, στην Κεντρική Ελλάδα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι παρακολούθησαν μια σειρά από παράξενα φωτεινά αντικείμενα να διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό. Κάποια στιγμή, ένα από αυτά φέρεται να υπέστη καταστροφική βλάβη και να κατέπεσε στο έδαφος, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, σπάζοντας ή κόβοντας κορμούς δέντρων και αφήνοντας πίσω του μεταλλικά συντρίμμια.

Το στοιχείο που έκανε την υπόθεση ακόμη πιο ασυνήθιστη ήταν η συμπεριφορά των υπόλοιπων φωτεινών αντικειμένων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν απομακρύνθηκαν αμέσως από την περιοχή, αλλά παρέμειναν για κάποιο διάστημα πάνω από το σημείο της πτώσης. Η εικόνα που περιέγραψαν οι κάτοικοι έμοιαζε σχεδόν με επιχείρηση εντοπισμού ή ανάκτησης, προτού τα αντικείμενα απομακρυνθούν και χαθούν στο σκοτάδι.

Οι ελληνικές αρχές κινητοποιήθηκαν και η περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία απέδωσε το περιστατικό σε πτώση σοβιετικού δορυφόρου, προσφέροντας μια συμβατική εξήγηση για την καταστροφή και τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν στο έδαφος. Για ορισμένους από τους αυτόπτες μάρτυρες, ωστόσο, η επίσημη εκδοχή δεν έμοιαζε να εξηγεί πλήρως όσα είχαν δει εκείνο το βράδυ, ιδιαίτερα την παρουσία των υπόλοιπων φωτεινών αντικειμένων πάνω από το σημείο της πτώσης.

Και είναι ακριβώς αυτή η απόσταση ανάμεσα στην επίσημη εξήγηση και στις μαρτυρίες των ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν εκεί, που εξακολουθεί να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον γύρω από τις υποθέσεις UFO και UAP. Για τους ερευνητές του φαινομένου, τέτοιες ιστορίες αποτελούν τον πυρήνα του αιτήματος για περισσότερα στοιχεία, διαφάνεια και απαντήσεις σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στον ελληνικό ουρανό.

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