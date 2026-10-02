Όλυμπος: Super Puma διασώζει έξι μαθητές από υψόμετρο 1.940m - Βίντεο

Snapshot Έξι μαθητές και η συνοδός τους διασώθηκαν από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε μετά από αναφορές αδιαθεσίας των μαθητών από το βράδυ της Πέμπτης και περιελάμβανε επέμβαση πυροσβεστών και ομάδας Έρευνας και Διάσωσης.

Οι μαθητές, ηλικίας 17 ετών, παρουσίασαν συμπτώματα πιθανής τροφικής δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο.

Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιτόχωρο και έλαβαν ιατρική φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, από όπου και πήραν εξιτήριο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στον Όλυμπο για έξι μαθητές και τη συνοδό τους, οι οποίοι βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα και χρειάστηκαν άμεση απομάκρυνση.

Το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε την αποστολή διάσωσης και μετέφερε τους έξι μαθητές και τη συνοδό τους στο Λιτόχωρο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε ενημερωθεί από το βράδυ της Πέμπτης για άτομα που παρουσίασαν αδιαθεσία στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ομάδα Έρευνας και Διάσωσης, αποτελούμενη από επτά πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου και της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το καταφύγιο τις πρώτες πρωινές ώρες και μετέφεραν τους μαθητές στον χώρο του ελικοδρομίου της Πετρόστρουγκας. Από εκεί τους παρέλαβε το ελικόπτερο και τους μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου ανέμεναν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι έξι μαθητές, ηλικίας 17 ετών, φέρεται να παρουσίασαν συμπτώματα αδιαθεσίας μετά από κατανάλωση φαγητού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή τροφική δηλητηρίαση.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ οι μαθητές μεταφέρθηκαν στη συνέχεια για ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, έλαβαν εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

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