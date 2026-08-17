Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Από τις 41 πυρκαγιές, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση σε τρεις ενεργές πυρκαγιές.

Στην περιοχή των Άγραφων Ευρυτανίας δεν εντοπίστηκε πυρκαγιά μετά από έρευνα της πυροσβεστικής.

Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τα ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Snapshot powered by AI

Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις..

Όσον αφορά την πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μετά από έρευνα στην περιοχή δεν εντοπίστηκε περιστατικό πυρκαγιάς .

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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