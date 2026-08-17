Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
  • Από τις 41 πυρκαγιές, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση σε τρεις ενεργές πυρκαγιές.
  • Στην περιοχή των Άγραφων Ευρυτανίας δεν εντοπίστηκε πυρκαγιά μετά από έρευνα της πυροσβεστικής.
  • Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τα ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
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Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις..

Όσον αφορά την πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μετά από έρευνα στην περιοχή δεν εντοπίστηκε περιστατικό πυρκαγιάς .

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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