Φωτιές: 302 συλλήψεις για εμπρησμούς μέσα στο 2026
31 από τις συλλήψεις σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση
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- Έχουν γίνει 302 συλλήψεις για εμπρησμούς από την αρχή του 2026 έως τις 16 Αυγούστου.
- Από αυτές, 271 αφορούν εμπρησμούς από αμέλεια και 31 εμπρησμούς από πρόθεση.
- Οι εμπρησμοί από πρόθεση αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 10% του συνολικού αριθμού συλλήψεων.
- Έχουν επιβληθεί πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη πυρκαγιών.
Στις 302 ανέρχονται οι συλλήψεις για εμπρησμούς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από την αρχή του έτους έως τις 16 Αυγούστου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 271 από αυτές αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση, ποσοστό που ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των συλλήψεων.
Παράλληλα, έχουν επιβληθεί περισσότερα από 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
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