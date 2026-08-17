Σαλαμίνα: «Πολύ δύσκολες πυρκαγιές, πάνω από 500 απεγκλωβισμένοι διά θαλάσσης», λέει ο Αρτοποιός

«Σε πολύ βελτιωμένη εικόνα είναι οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα», ενημέρωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, επαναλαμβάνοντας ότι «αντικειμενική προτεραιότητα είναι η σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών μας»

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Σαλαμίνα: «Πολύ δύσκολες πυρκαγιές, πάνω από 500 απεγκλωβισμένοι διά θαλάσσης», λέει ο Αρτοποιός
ΕΛΛΑΔΑ
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Πολύ βελτιωμένη είναι η εικόνα δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με σημερινή (17/08) ενημέρωση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιού, ο οποίος τόνισε εκ νέου τη σημασία της ανθρώπινης ζωής και τα έξι μηνύματα από το «112» για εκκενώσεις.

Αναφορά έκανε και στους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια, επί της οδού Ανδρομάχης. Ακόμη, απεγκλωβίστηκαν συνολικά 593 άτομα από τις παραθαλάσσιες περιοχές Σατέρλι και Κολώνες της Σαλαμίνας.

«Ήταν μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μέσα στα όρια της μίξης του δασικού με τον αγροτικό ιστό. Όλο το προηγούμενο διάστημα, λέγαμε ότι τα καθαρά οικόπεδα και οι χώροι, στις μίξεις του αγροτικού / δασικού με τους οικιστικούς ιστούς είναι ό,τι πιο πολύτιμο και σωτήριο σε περίπτωση έναρξης μίας φωτιάς. Οι χώροι πρέπει να παραμείνουν καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Το άλλο μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψουμε, είναι: Ακούμε πιστά τις οδηγίες των δημόσιων Αρχών», επεσήμανε ακόμη ο κ. Αρτοποιός.

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