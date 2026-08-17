Φωτιά στη Σαλαμίνα: Στο Θριάσιο δύο εγκαυματίες - Γυναίκα έχει καεί στο 25% του σώματός της
Αρχικά στο νοσοκομείο διακομίστηκαν πέντε εγκαυματίες
Πέντε εγκαυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά τη φωτιά στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο νοσοκομείο σήμερα παραμένουν δύο γυναίκες. Μάλιστα η μια εκ των δύο γυναικών φέρει εγκαύματα σε μεγάλο τμήμα του σώματός της, στο 25% και παραμένει στη ΜΕΘ.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί.
Στην περιοχή παρέμειναν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.