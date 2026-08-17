Φωτιά στη Σαλαμίνα: Στο Θριάσιο δύο εγκαυματίες - Γυναίκα έχει καεί στο 25% του σώματός της

Πέντε εγκαυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά τη φωτιά στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο νοσοκομείο σήμερα παραμένουν δύο γυναίκες. Μάλιστα η μια εκ των δύο γυναικών φέρει εγκαύματα σε μεγάλο τμήμα του σώματός της, στο 25% και παραμένει στη ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί.

Στην περιοχή παρέμειναν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.