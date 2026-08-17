Εφιάλτης στη Σαλαμίνα: Δραματικές μαρτυρίες για το νεκρό ζευγάρι – Ανοιχτό το σενάριο εμπρησμού

Εκλιπαρούσαν για βοήθεια πριν εγκλωβιστούν στις φλόγες – 593 απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Εφιάλτης στη Σαλαμίνα: Δραματικές μαρτυρίες για το νεκρό ζευγάρι – Ανοιχτό το σενάριο εμπρησμού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στις φλόγες της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, παρά τις προσπάθειές τους να σωθούν.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από ακαθάριστο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια στα Περιστέρια και εξαπλώθηκε γρήγορα σε δύο περιοχές, Περιστέρια και Σελήνια.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού λόγω της ταυτόχρονης εκδήλωσης των πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία.
  • Το Λιμενικό Σώμα απεγκλώβισε 593 πολίτες από παραλιακές περιοχές, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με πλωτά σκάφη να παραμένουν στην περιοχή για επιτήρηση και πρόληψη νέων κινδύνων.
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Aνείπωτη τραγωδία αφήνει πίσω της η φονική πυρκαγιά που έπληξε τη Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού. Στα δύο πύρινα μέτωπα, σε Περιστέρια και Σελήνια, βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ άμεσες ήταν και οι ενέργειες του Λιμενικού Σώματος.

Δραματικές στιγμές: Εκλιπαρούσαν για βοήθεια πριν εγκλωβιστούν

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, η καταστροφική φωτιά στα Περιστέρια φαίνεται πως ξεκίνησε στις 14:43 από ακαθάριστο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια επί της οδού Ανδρομάχης.

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων, που διέμενε σε κοντινή απόσταση, βγήκε από το σπίτι του στην προσπάθειά του να σωθεί. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν δραματικές στιγμές, αναφέροντας ότι οι δύο ηλικιωμένοι φώναζαν και καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια καθώς οι φλόγες πλησίαζαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι προσπάθησε να υπερπηδήσει έναν φράχτη για να φτάσει σε παρακείμενο ρέμα και να διαφύγει, όμως δεν τα κατάφερε και εγκλωβίστηκε, βρίσκοντας τραγικό θάνατο πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ το σενάριο του εμπρησμού

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνά εξονυχιστικά τα αίτια της διπλής πυρκαγιάς. Το γεγονός ότι οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν με ελάχιστη χρονική διαφορά σε διαφορετικές περιοχές (Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σεληνίων) έχει θέσει τις Αρχές σε αυξημένο συναγερμό, εξετάζοντας σοβαρά την πιθανότητα εμπρησμού.

Ολοκληρώθηκαν οι 593 απεγκλωβισμοί – 10 τραυματίες στο νοσοκομείο

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, κατά την οποία απομακρύνθηκαν συνολικά 593 πολίτες από τις παραλιακές περιοχές Σατερλί και Κολώνες. Οι τελευταίοι 22 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων, ενώ στην περιοχή παρέμειναν πλωτά σκάφη του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής για επιτήρηση.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε πως συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά ηλικίας 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους μια γυναίκα με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματος και άλλη μία που μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, τρεις αποχώρησαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν για φιλοξενία και παρακολούθηση.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η κάμερα του Newsbomb.gr καταγράφει συγκλονιστικές εικόνες από το σπίτι στην περιοχή Περιστέρια, εντός του οποίου εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το άτυχο ζευγάρι εγκλωβίστηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή του πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις κατάσβεσης.

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