Η ΕΕ αποδεσμεύει 710 εκατ. ευρώ για κρίσεις και φυσικές καταστροφές με επίκεντρο την Αφρική

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε από τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ένα εκτεταμένο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για ευάλωτους πληθυσμούς.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η ΕΕ αποδεσμεύει 710 εκατ. ευρώ για κρίσεις και φυσικές καταστροφές με επίκεντρο την Αφρική
ΚΟΣΜΟΣ
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Τη διάθεση 710 εκατομμυρίων ευρώ για την ουσιαστική υποστήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται από ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές και πολυεπίπεδες κρίσεις ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας από το βήμα του διεθνούς οργανισμού, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισήμανε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολεμικές συρράξεις και η ραγδαία άνοδος του κόστους διαβίωσης ανατρέπουν βάναυσα τις ζωές αναρίθμητων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με αυτά τα κονδύλια θα ενισχυθούν οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί στην αφρικανική ήπειρο, ενώ ανάσα θα δοθεί και στις τοπικές κοινότητες που αναλαμβάνουν το βάρος της υποδοχής και φιλοξενίας τους.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής βοήθειας κατευθύνεται στην υποσαχάρια Αφρική, όπου θα επενδυθούν περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με τη μετανάστευση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προγράμματα αυτά εστιάζουν κυρίως στην προστασία των ευάλωτων μεταναστών, την υποστήριξη της εθελοντικής επιστροφής τους και τη διευκόλυνση της κοινωνικής και οικονομικής τους επανένταξης.

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Την ίδια ώρα, ποσό 252 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για κατεπείγουσες ανάγκες σε κοινότητες που πλήττονται άμεσα από εκτοπισμούς, συγκρούσεις και επιδημίες.

Από το πακέτο αυτό, 103 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στα παλαιστινιακά εδάφη και τον Λίβανο, ενώ 97 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται συμπληρωματικά για τους πληθυσμούς της υποσαχάριας Αφρικής. Άλλα 52 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύονται στην Ουκρανία για την έγκαιρη προετοιμασία των πολιτών απέναντι στις δύσκολες συνθήκες του επερχόμενου χειμώνα. Όπως ανακοινώθηκε, μικρότερα ποσά θα χρηματοδοτήσουν μέτρα σταθερότητας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, καθώς και τις προσπάθειες ανάσχεσης της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

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