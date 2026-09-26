Ενεργειακή κρίση στην ΕΕ: Έκκληση Γιόρκενσεν στα κράτη μέλη για περιορισμό της κατανάλωσης

Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν κλονίζουν τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών-μελών, το περιεχόμενο της οποίας έφερε στο φως το πρακτορείο Reuters, ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», τονίζει ευθέως ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η αναταραχή στα διεθνή δίκτυα τροφοδοσίας επαναφέρει στο τραπέζι έκτακτες παρεμβάσεις. Ο κ. Γιόργκενσεν ζητά από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να δράσουν προληπτικά ώστε να διατηρηθεί η ενεργειακή ασφάλεια. «Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα» που θα εγγυηθούν την επάρκεια των αποθεμάτων ή «θα μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί», αναφέρει στην παρέμβασή του. Κι όμως, οι αγορές αντιδρούν ήδη νευρικά σε κάθε ένδειξη κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από το τελικό κόστος για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο, τα δεδομένα σήμερα διαφέρουν από την περίοδο του 2021, όταν η Ρωσία είχε συρρικνώσει δραστικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό σύστημα διαθέτει πλέον υψηλότερο βαθμό προετοιμασίας και μεγαλύτερα αποθέματα. Την ίδια ώρα, η ανθεκτικότητα αυτή δεν αρκεί από μόνη της, με τις Βρυξέλλες να ζητούν από τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προετοιμασίες τους πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Διαβάστε επίσης