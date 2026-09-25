«Ελλάς-Σερβία-Ορθοδοξία», φώναξαν μαζί Έλληνες και Σέρβοι φίλαθλοι (Video)
Στο περιθώριο του αγώνα των δύο Εθνικών στο Βελιγράδι, Σέρβοι και Έλληνες τραγούδησαν μαζί, δείχνοντας τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο λαών.
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Η Ελλάδα επικράτησε στο Βελιγράδι της Σερβίας με 2-1 για το Nations League. Στο γήπεδο δεν συνάντησε εχθρικό κλίμα, όπως συνηθίζεται στις χώρες των Βαλκανίων. Το ακριβώς αντίθετο. Οι φίλαθλοι από τη χώρα μας, δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ματς, ο πυρήνας των Σέρβων οπαδών, άρχισε να φωνάζει «Ελλάς, Ελλάς»! Οι Έλληνες απάντησαν με το όνομα της Σερβίας.
Ακολούθως, οι Σέρβοι άρχισαν στα ελληνικά το εξής σύνθημα: «Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία»! Το οποίο το ακολούθησαν φωνάζοντας και οι Έλληνες φίλαθλοι. Σε ένα άκρως φιλικό κλίμα.
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