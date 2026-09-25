Αλβανία: Ο Ράμα δέχθηκε επίθεση με αυγά στη Νέα Υόρκη - «Υστερικές κότες κακαρίζουν» - Βίντεο

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε σε σκληρό τόνο σε όσους του πέταξαν αυγά κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ  

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Αλβανία: Ο Ράμα δέχθηκε επίθεση με αυγά στη Νέα Υόρκη - «Υστερικές κότες κακαρίζουν» - Βίντεο
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  • Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δέχθηκε επίθεση με αυγά από Αλβανούς διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη πριν τη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Ο Ράμα απάντησε στους επικριτές του με σκληρό τόνο, χαρακτηρίζοντάς τους «υστερικές κότες» και δηλώνοντας ότι δεν θα τον σταματήσουν στην προσπάθειά του για ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Αλβανία έχει αλλάξει σημαντικά σε αυτούς τους τομείς.
  • Ο Ράμα τόνισε ότι το θεσμικό σύστημα της χώρας σήμερα έχει την ικανότητα να αυτοκαθαρίζεται από τη διαφθορά, κάτι που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα της κυβέρνησής του.
  • Η αντίδραση του Ράμα περιλάμβανε επίσης επίθεση προς τους πολιτικούς και μιντιακούς επικριτές, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και τις επιθέσεις ως αναποτελεσματικές και υποκινούμενες από συμφέροντα.
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Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αντέδρασε έτονα μετά την επίθεση που δέχθηκε και έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αντίπαλοί του δεν θα τον σταματήσουν στην αποστολή του να οδηγήσει την Αλβανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπερασπίστηκε επίσης το ιστορικό της κυβέρνησής του στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

«Θα βάλω τη σημαία μας στην κορυφή της ΕΕ», έγραψε ο Ράμα, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές και τους επικριτές του ως «υστερικές κότες». Υποστήριξε ότι η Αλβανία σήμερα είναι μια διαφορετική χώρα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Σε όσους τυλίγονται με την εθνική σημαία και φωνασκούν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, έχω να πω μόνο το εξής: αυτή τη σημαία την έχω υψώσει πιο ψηλά από ποτέ στα μάτια του κόσμου.

Και σε εκείνους που νομίζουν ότι θα με σταματήσουν με λάσπη, αυγά και σάλια από την αποστολή μου να οδηγήσω τη σημαία μας στην κορυφή της Ενωμένης Ευρώπης, λέω ότι, αν για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους διαθέτουμε ένα θεσμικό σύστημα που αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα να αυτοκαθαρίζεται, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα. Και δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι ακριβώς ένα από τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής.

Και ας το ακούσουν καλά και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους όσοι νομίζουν ότι μπορούν να με νικήσουν με τις “θαυματουργές βόμβες” τους, φωνασκώντας μέρα-νύχτα μέχρι τον ουρανό τη λέξη “διαφθορά”:

Σε μια χώρα που είναι βυθισμένη στον βάλτο της διαφθοράς δεν υπάρχει ούτε μετωπική μάχη ούτε απτά αποτελέσματα κατά της διαφθοράς. Και αυτή τη χώρα τη ζήσαμε όλοι μας, μέχρι τη στιγμή που εγώ και το κόμμα μου στρέψαμε τον τροχό της Δικαιοσύνης προς την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο.

Σήμερα η Αλβανία δεν είναι πια αυτή η χώρα και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ολοένα και περισσότερο την Αλβανία για τη μάχη που δίνει.

Την ίδια ώρα, οι υστερικές κότες της χώρας μας κακαρίζουν και πετούν αυγά για λογαριασμό των φωνακλάδων πετεινών του πολιτικού και μιντιακού παζαριού, που αυταπατώνται ότι θα μπορέσουν να με σταματήσουν με τις ατελείωτες φλυαρίες τους για τη διαφθορά, μια διαφθορά την οποία πολεμά το ίδιο το σύστημα που οικοδομούμε, ή με τις λαϊκού τύπου βρισιές και κατάρες, όπως αυτές του “ράμφους” που βλέπετε εδώ, το οποίο γράφει τα αλβανικά λες και γράφει με πόδια κότας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράμα.

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