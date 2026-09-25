Αλβανία: Ο Ράμα δέχθηκε επίθεση με αυγά στη Νέα Υόρκη - «Υστερικές κότες κακαρίζουν» - Βίντεο

«Σε όσους τυλίγονται με την εθνική σημαία και φωνασκούν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, έχω να πω μόνο το εξής: αυτή τη σημαία την έχω υψώσει πιο ψηλά από ποτέ στα μάτια του κόσμου.

Και σε εκείνους που νομίζουν ότι θα με σταματήσουν με λάσπη, αυγά και σάλια από την αποστολή μου να οδηγήσω τη σημαία μας στην κορυφή της Ενωμένης Ευρώπης, λέω ότι, αν για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους διαθέτουμε ένα θεσμικό σύστημα που αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα να αυτοκαθαρίζεται, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα. Και δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι ακριβώς ένα από τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής.

Και ας το ακούσουν καλά και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους όσοι νομίζουν ότι μπορούν να με νικήσουν με τις “θαυματουργές βόμβες” τους, φωνασκώντας μέρα-νύχτα μέχρι τον ουρανό τη λέξη “διαφθορά”:

Σε μια χώρα που είναι βυθισμένη στον βάλτο της διαφθοράς δεν υπάρχει ούτε μετωπική μάχη ούτε απτά αποτελέσματα κατά της διαφθοράς. Και αυτή τη χώρα τη ζήσαμε όλοι μας, μέχρι τη στιγμή που εγώ και το κόμμα μου στρέψαμε τον τροχό της Δικαιοσύνης προς την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο.

Σήμερα η Αλβανία δεν είναι πια αυτή η χώρα και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ολοένα και περισσότερο την Αλβανία για τη μάχη που δίνει.

Την ίδια ώρα, οι υστερικές κότες της χώρας μας κακαρίζουν και πετούν αυγά για λογαριασμό των φωνακλάδων πετεινών του πολιτικού και μιντιακού παζαριού, που αυταπατώνται ότι θα μπορέσουν να με σταματήσουν με τις ατελείωτες φλυαρίες τους για τη διαφθορά, μια διαφθορά την οποία πολεμά το ίδιο το σύστημα που οικοδομούμε, ή με τις λαϊκού τύπου βρισιές και κατάρες, όπως αυτές του “ράμφους” που βλέπετε εδώ, το οποίο γράφει τα αλβανικά λες και γράφει με πόδια κότας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράμα.