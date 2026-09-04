Έντι Ράμα: Με βίντεο στα ιταλικά συνεχάρη τη «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας

Με βίντεο στα ιταλικά συνεχάρη ο Αλβανός πρωθυπουργός τη «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας: «Σου έχει μείνει να σπάσεις το δικό μου ρεκόρ»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Έντι Ράμα: Με βίντεο στα ιταλικά συνεχάρη τη «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Έντι Ράμα συνεχάρη την Τζόρτζια Μελόνι για τη μακροβιότερη αδιάλειπτη κυβέρνηση στην Ιταλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με 1.413 ημέρες στην εξουσία.
  • Η Μελόνι ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
  • Ο Ράμα τόνισε ότι η Μελόνι βοήθησε την Ευρώπη να κατανοήσει καλύτερα θέματα ασφάλειας και παράτυπης μετανάστευσης.
  • Ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Μελόνι έχει να σπάσει το ρεκόρ διάρκειας που κατέχει ο ίδιος, καθώς είναι στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια.
  • Το μήνυμα του Ράμα έκλεισε με ευχές προς την Ιταλία και τις γυναίκες της Ιταλίας και της Αλβανίας.
Snapshot powered by AI

Με ένα βίντεο στα ιταλικά συνεχάρη ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, την Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας συμπλήρωσε 1.413 ημέρες συνεχούς παραμονής στην εξουσία την Πέμπτη, δηλαδή σχεδόν τέσσερα ολόκληρα χρόνια, με αποτέλεσμα να γίνει η μακροβιότερη αδιάλειπτη κυβέρνηση στην Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας πίσω το ιστορικό ρεκόρ που διατηρούσε ο εκλιπόντας Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Τζόρτζια, διαβάζω ότι από σήμερα είστε η μακροβιότερη επικεφαλής κυβέρνησης στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι είχα συνηθίσει να αλλάζω συνομιλητές στη Ρώμη σχεδόν τόσο συχνά όσο αλλάζει ο προπονητής της Μίλαν», είπε ο Ράμα αστειευόμενος, σημειώνοντας ότι πλέον η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ: το δικό του. Υπενθυμίζεται ότι ο Έντι Ράμα είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2013, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια.

Συνεχίζοντας, ο Αλβανός πρωθυπουργός θυμήθηκε την περίοδο που είχε αναλάβει τα καθήκοντα της η Μελόνι, αναφέροντας ότι «ακόμη και η Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν) είχε ανησυχήσει αρκετά τότε». «Σήμερα όμως θα είναι χαρούμενη για το νέο ρεκόρ που κατέρριψες, γιατί αντί να βαδίσεις πάνω στο σώμα της Ευρώπης, όπως φοβόμασταν, αγκάλιασες την Ευρώπη, βοηθώντας την να κατανοήσει καλύτερα ορισμένα ζητήματα, όπως την ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση».

Κλείνοντας το βίντεο, ο Ράμα λέει: «Ζήτω η Ιταλία, ζήτω οι γυναίκες, οι Ιταλίδες και οι Αλβανίδες».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο- Τρεις συλλήψεις

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο «Παπανικολάου»

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Έμφυτη η στάση Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου - Επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Χανιά: Δέκα ανήλικοι παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος την Παρασκευή (4/9) - Που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

19:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είχα συνηθίσει να αλλάζω συνομιλητές τόσο συχνά, όσο αλλάζει ο προπονητής της Μίλαν»: Τα συγχαρητήρια του Έντι Ράμα στη Μελόνι που έσπασε το ρεκόρ του Μπερλουσκόνι

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Μεγάλη αναζωπύρωση απέναντι από τη Μονή Στομίου – Στη μάχη και εναέρια μέσα

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

18:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε μια τουρκική τράπεζα που "διευκόλυνε μεταφορά ιρανικών κεφαλαίων" στο εξωτερικό

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Δικαιώθηκε ο Αστέρας AKTOR - Εκτός League Phase ο Λεβαδειακός που πάει στο CAS!

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν 5 ενάερια

18:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για βιβλία Β’ Δημοτικού: «Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές»

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone την έδρα της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο

18:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ατυχία συνεχίζεται στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Ρογκαβόπουλος στο φιλικό με Μαρούσι

18:36LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είπα θα πεθάνω 100%» - Οι πρώτες δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου - Επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:36LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είπα θα πεθάνω 100%» - Οι πρώτες δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά»: Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντά ο εκδοτικός οίκος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για προκαταβολή φόρου, τεκμαρτά, εισφορές

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

18:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για βιβλία Β’ Δημοτικού: «Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Gatwick: Καθηλώθηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Λονδίνου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: 31χρονος εισέβαλε στο Τμήμα, απάντησαν με πυρά οι αστυνομικοί

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε ιστορία ο Σπύρος Χρυσικόπουλος: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε 31 ώρες και 50 λεπτά

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανάβυσσο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ