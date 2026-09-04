Έντι Ράμα: Με βίντεο στα ιταλικά συνεχάρη τη «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας

Snapshot Ο Έντι Ράμα συνεχάρη την Τζόρτζια Μελόνι για τη μακροβιότερη αδιάλειπτη κυβέρνηση στην Ιταλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με 1.413 ημέρες στην εξουσία.

Η Μελόνι ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ο Ράμα τόνισε ότι η Μελόνι βοήθησε την Ευρώπη να κατανοήσει καλύτερα θέματα ασφάλειας και παράτυπης μετανάστευσης.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Μελόνι έχει να σπάσει το ρεκόρ διάρκειας που κατέχει ο ίδιος, καθώς είναι στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια.

Το μήνυμα του Ράμα έκλεισε με ευχές προς την Ιταλία και τις γυναίκες της Ιταλίας και της Αλβανίας. Snapshot powered by AI

Με ένα βίντεο στα ιταλικά συνεχάρη ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, την Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας συμπλήρωσε 1.413 ημέρες συνεχούς παραμονής στην εξουσία την Πέμπτη, δηλαδή σχεδόν τέσσερα ολόκληρα χρόνια, με αποτέλεσμα να γίνει η μακροβιότερη αδιάλειπτη κυβέρνηση στην Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας πίσω το ιστορικό ρεκόρ που διατηρούσε ο εκλιπόντας Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Τζόρτζια, διαβάζω ότι από σήμερα είστε η μακροβιότερη επικεφαλής κυβέρνησης στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι είχα συνηθίσει να αλλάζω συνομιλητές στη Ρώμη σχεδόν τόσο συχνά όσο αλλάζει ο προπονητής της Μίλαν», είπε ο Ράμα αστειευόμενος, σημειώνοντας ότι πλέον η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ: το δικό του. Υπενθυμίζεται ότι ο Έντι Ράμα είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2013, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια.

Συνεχίζοντας, ο Αλβανός πρωθυπουργός θυμήθηκε την περίοδο που είχε αναλάβει τα καθήκοντα της η Μελόνι, αναφέροντας ότι «ακόμη και η Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν) είχε ανησυχήσει αρκετά τότε». «Σήμερα όμως θα είναι χαρούμενη για το νέο ρεκόρ που κατέρριψες, γιατί αντί να βαδίσεις πάνω στο σώμα της Ευρώπης, όπως φοβόμασταν, αγκάλιασες την Ευρώπη, βοηθώντας την να κατανοήσει καλύτερα ορισμένα ζητήματα, όπως την ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση».

Κλείνοντας το βίντεο, ο Ράμα λέει: «Ζήτω η Ιταλία, ζήτω οι γυναίκες, οι Ιταλίδες και οι Αλβανίδες».

Δείτε το βίντεο:

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