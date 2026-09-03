Η «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας: Η Μελόνι διέλυσε το ρεκόρ του Μπερλουσκόνι - Το μυστικό της επιτυχίας

Η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία στη Ρώμη την Πέμπτη, καταρρίπτοντας το μεταπολεμικό ρεκόρ του Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας: Η Μελόνι διέλυσε το ρεκόρ του Μπερλουσκόνι - Το μυστικό της επιτυχίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε μια χώρα όπου οι κυβερνήσεις παραδοσιακά διαρκούσαν ελάχιστα, η επιτυχία που καταγράφει η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποδίδεται συχνά περισσότερο στα ένστικτα πολιτικής επιβίωσης παρά στα χειροπιαστά επιτεύγματά της. Την Πέμπτη, συμπληρώνοντας 1.413 ημέρες συνεχούς παραμονής στην εξουσία - σχεδόν τέσσερα ολόκληρα χρόνια - η συντηρητική κυβέρνηση της Μελόνι έγινε η μακροβιότερη αδιάλειπτη κυβέρνηση στην Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άφησε πίσω της το ιστορικό ρεκόρ που διατηρούσε ο εκλιπών Σίλβιο Μπερλουσκόνι για την περίοδο μεταξύ 2001 και 2005.

Με αφορμή αυτό το ορόσημο, η ίδια και το κόμμα της, τα «Αδέλφια της Ιταλίας», ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Παρασκευή με μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάρι, στον ιταλικό νότο. Ευθύς και ρεαλίστρια στις κινήσεις της, κατόρθωσε να αποτρέψει τις εσωτερικές κρίσεις και τις αποστασίες που διαχρονικά γκρέμιζαν τις προηγούμενες ιταλικές κυβερνήσεις. Όμως, καθώς η χώρα πλησιάζει στις επόμενες βουλευτικές κάλπες που αναμένονται στα τέλη του 2027, η δημόσια συζήτηση δεν περιστρέφεται πλέον γύρω από το αν μπορεί να κυβερνήσει. Το πραγματικό δίλημμα των ψηφοφόρων είναι αν το κυβερνητικό της έργο επαρκεί για να της εξασφαλίσει μια νέα εντολή.

https://www.instagram.com/p/Dc0qmYwAIlu/

Από το περιθώριο στον σκληρό πυρήνα της εξουσίας

Όταν η Μελόνι ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2022, έσπασε δύο παραδόσεις ταυτόχρονα. Έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας και τέθηκε επικεφαλής της πρώτης κυβέρνησης που καθοδηγείται από κόμμα με νεοφασιστικές ρίζες. Οι ευρωπαίοι εταίροι και οι διεθνείς αγορές παρακολουθούσαν τότε τις εξελίξεις με έντονη ανησυχία.

Αντίθετα με τις δυσοίωνες προβλέψεις, η πρωθυπουργός επέλεξε έναν ξεκάθαρα ρεαλιστικό δρόμο διακυβέρνησης. Στήριξε αταλάντευτα την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, κινήθηκε με προσήλωση εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών θεσμών και υιοθέτησε αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Την ίδια ώρα, η σχέση της με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της εξωτερικής της πολιτικής. Ενώ η πολιτική αστάθεια ανέτρεπε ηγεσίες στη Βρετανία και τη Γαλλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι διατήρησε τον ίδιο ακριβώς κυβερνητικό συνασπισμό αναλλοίωτο από την πρώτη ημέρα, γεγονός σπάνιο για τα ιταλικά πολιτικά χρονικά.

Giorgia Meloni

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

AP

«Η Μελόνι θερίζει ένα μέρος όσων έσπειρε, γιατί γνωρίζω ελάχιστους ανθρώπους τόσο αποφασιστικούς, εργατικούς και σχολαστικούς, που θυσίασαν την προσωπική τους ζωή για να υπηρετήσουν τους θεσμούς», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο σε συνέντευξή του στο Associated Press. Μιλώντας από το γραφείο του που περιβάλλεται από πορτρέτα των προκατόχων του, διευκρίνισε πως η πρωθυπουργός κερδίζει αυτό που της αξίζει σε διεθνές κύρος, ακόμη κι αν στο εσωτερικό της Ιταλίας τα οφέλη δεν είναι αντίστοιχα.

Η οικονομική μάχη και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα

Οι υποστηρικτές του κυβερνητικού σχήματος προτάσσουν τα σφιχτά δημόσια οικονομικά, την απόσυρση δαπανηρών μέτρων του παρελθόντος, καθώς και τη δημιουργία άνω του ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Η συνολική ανεργία υποχώρησε κάτω από το 6%, ενώ η ανεργία των νέων έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, τα κυβερνητικά στελέχη προβάλλουν την κατακόρυφη μείωση στις αφίξεις μεταναστών. Σε πρόσφατη εκδήλωση για την εργασία, η ίδια ανέφερε ότι η στρατηγική της εστίασε στη στήριξη όσων δημιουργούν πλούτο, οδηγώντας την απασχόληση σε πρωτοφανή νούμερα.

Απέναντι σε αυτά τα στοιχεία, οι επικριτές της αντιπαραθέτουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Χρόνιες αδυναμίες παραμένουν άθικτες. Η χαμηλή παραγωγικότητα, η ραγδαία δημογραφική γήρανση και οι διαχρονικές δυσλειτουργίες στην υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση συνεχίζουν να ταλανίζουν την ιταλική κοινωνία.

Οι διεθνείς ισορροπίες και η απειλή εκ δεξιών

Στο εξωτερικό πεδίο, ο Στέφανο Μαντζόκι, καθηγητής διεθνών οικονομικών στο Πανεπιστήμιο LUISS της Ρώμης, σημειώνει ότι η Ιταλία έπαψε πλέον να λογίζεται ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης. Η μετάβαση της Μελόνι από μια εθνικιστική πολιτικό σε υπολογίσιμο ευρωπαϊκό παράγοντα καθησύχασε τους επενδυτές και τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών.

Αυτή η λεπτή ισορροπία δοκιμάστηκε πρόσφατα στις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον «παρακάλεσε» για μια κοινή φωτογραφία κατά τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, η απάντησή της ήταν ακαριαία: «Η Ιταλία δεν παρακαλάει κανέναν». Η αντίδραση αυτή ενίσχυσε τη θέση της εντός συνόρων, δείχνοντας ότι δεν διστάζει να υψώσει ανάστημα ακόμα και απέναντι σε ισχυρούς συμμάχους.

Donald Trump,Giorgia Meloni

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, περνά δίπλα από την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι κατά την άφιξή του για την ομαδική φωτογραφία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

AP

Σύμφωνα με τη Ναταλί Τοτσί, η Ιταλίδα ηγέτιδα κατάφερε να συνδυάσει τις σκληρές θέσεις στο μεταναστευτικό και τα ζητήματα ταυτότητας με τακτική ευελιξία, επιταχύνοντας την είσοδο της ευρωπαϊκής σκληρής δεξιάς στο κυρίαρχο πολιτικό ρεύμα. Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι απέδειξε πως οι εθνικοσυντηρητικοί μπορούν να κυβερνούν με σοβαρότητα, μένοντας προσηλωμένοι στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δυτικές συμμαχίες.

Άλλοι, αντίθετα, κρίνουν ότι ο μετριοπαθής τόνος τής στερεί δυναμική. Ο απόστρατος στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι, γνωστός για τις σκληρές του θέσεις του στο μεταναστευτικό, ίδρυσε δικό του πολιτικό κόμμα και απειλεί να αποσπάσει συντηρητικούς ψηφοφόρους που πιστεύουν ότι η Μελόνι συμβιβάστηκε υπερβολικά για χάρη της σταθερότητας. Έχοντας ήδη καταρρίψει το ρεκόρ του Μπερλουσκόνι, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κυνηγά πλέον έναν στόχο που κανείς Ιταλός πρωθυπουργός δεν κατέκτησε ποτέ: να εξαντλήσει μια πλήρη πενταετή θητεία χωρίς διακοπή.

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