Ιταλία: Οι Καραμπινιέροι διέσωσαν τρία παιδιά σε ποταμό - Το «ευχαριστώ» της Μελόνι

Snapshot Τρία γερμανόπουλα που παραθέριζαν στο Νότιο Τιρόλο κινδύνεαν στον ποταμό Πασίριο και διασώθηκαν από Καραμπινιέρους, εθελοντές πυροσβέστες και έναν πολίτη.

Τα παιδιά παρασύρθηκαν από το ρεύμα και ακινητοποιήθηκαν πάνω σε βράχο χωρίς δυνατότητα επιστροφής στην όχθη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησε τους διασώστες για την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους.

Ο υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο τόνισε τη σημασία της επέμβασης και επεσήμανε τον ρόλο του γενναίου πολίτη στη διάσωση.

Η διάσωση αναδεικνύει την αξία του θάρρους, της ετοιμότητας και του αισθήματος καθήκοντος, ανεξαρτήτως αν κάποιος φορά στολή ή όχι. Snapshot powered by AI

Τρία παιδιά από τη Γερμανία, που βρίσκονταν για διακοπές στην Ιταλία, διασώθηκαν από Καραμπινιέρους, εθελοντές πυροσβέστες και έναν πολίτη, αφού βρέθηκαν σε κίνδυνο στα νερά του ποταμού Πασίριο, στο Μεράνο της επαρχίας Μπολτσάνο.

Τα παιδιά είχαν μπει στο ποτάμι, όμως παρασύρθηκαν από το ρεύμα και κατέληξαν ακινητοποιημένα πάνω σε έναν βράχο, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στην όχθη.

Το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των νεαρών τουριστών κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη σωτηρία τους.

«Κρύωναν και ήταν φοβισμένα, αλλά ήταν ασφαλή. Τρία παιδιά από τη Γερμανία, που βρίσκονταν για διακοπές στην Ιταλία, απομακρύνθηκαν από την επίβλεψη των γονιών τους και μπήκαν στον ποταμό Πασίριο στο Μεράνο (Μπολτσάνο), όπου ακινητοποιήθηκαν πάνω σε έναν βράχο. Χρειάστηκε η επέμβαση των Καραμπινιέρων και των εθελοντών πυροσβεστών, μαζί με έναν θαρραλέο πολίτη, για να τα επαναφέρουν στην ακτή».

Το ευχαριστήριο μήνυμα της Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην επιχείρηση διάσωσης, εξάροντας την άμεση ανταπόκριση των ένστολων και του πολίτη που έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Τρία παιδιά, Γερμανοί τουρίστες που έκαναν διακοπές στο Άνω Αδίγη (Νότιο Τιρόλο), βρέθηκαν σε κίνδυνο στα νερά του Πασίριο. Την αίσια έκβαση και τη σωτηρία τους εξασφάλισε η επέμβαση των Καραμπινιέρων, των εθελοντών πυροσβεστών και ενός πολίτη». «Θάρρος, ετοιμότητα και αίσθημα καθήκοντος. Ευχαριστούμε τους άνδρες και τις γυναίκες με τη στολή, που βρίσκονται καθημερινά στην υπηρεσία της ασφάλειας και της ζωής των ανθρώπων», κατέληξε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Στις ευχαριστίες προστέθηκε και ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκίντο Κροσέτο, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επέμβασης.

«Ορίστε μια εικόνα που αποτυπώνει το πιο αυθεντικό νόημα του να φοράς στολή: να είσαι πάντα εκεί, στο πλευρό όσων βρίσκονται σε κίνδυνο».

Ο Κροσέτο υπογράμμισε, παράλληλα, τη συμβολή του πολίτη που συμμετείχε στη διάσωση:

«Μια επέμβαση που πραγματοποιήθηκε μαζί με τους εθελοντές πυροσβέστες και έναν γενναίο πολίτη. Επειδή δεν χρειάζεται να φοράς στολή για να κάνεις τη διαφορά: χρειάζονται θάρρος, γενναιοδωρία και αποφασιστικότητα».

Διαβάστε επίσης