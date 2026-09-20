Σοβαρό τροχαίο στην Ολυμπία οδό - Δύο τραυματίες

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, κοντά στην έξοδο της Βάρδας, με σύγκρουση δύο οχημάτων.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμου.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, στο ύψος των Καρεΐκων Δυτικής Αχαΐας, με δύο άτομα να τραυματίζονται μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το ατύχημα σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, καθώς στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών και κλιμάκιο της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου. Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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