Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ - Τραυματίες δύο 18χρονες
Οι κοπέλες απεγκλωβίστηκαν μόνες τους από το όχημα
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συμειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Φύλλα στο Δήμο Χαλκιδέων στο κόμβο Αφρατίου, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σημειώθηκε ανατροπή αυτοκινήτου.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 18χρονες κοπέλες που βγήκαν μόνες του από το Ι.Χ. αλλά έχουν τραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία ο Διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης που έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Πηγή: eviaonline.gr
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