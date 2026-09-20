Βριλήσσια: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή των ανηλίκων - Ο θύτης επιτέθηκε πρώτα στην αδερφή του θύματος

Το θύμα αντέδρασε όταν η αδερφή του δέχτηκε φραστική επίθεση - Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βριλήσσια: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή των ανηλίκων - Ο θύτης επιτέθηκε πρώτα στην αδερφή του θύματος
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  • Η συμπλοκή στα Βριλήσσια ξεκίνησε όταν ο δράστης επιτέθηκε φραστικά στην αδερφή του θύματος, με τον τελευταίο να αντιδρά για να υπερασπιστεί την αδερφή του.
  • Ο δράστης χτύπησε επανειλημμένα το θύμα, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στη περιοχή των πλευρών, με ρήξη νεφρού.
  • Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί αφαίρεση νεφρού.
  • Ο 14χρονος δράστης και η μητέρα του συνελήφθησαν μετά την καταγγελία του πατέρα του θύματος, με τον δράστη να οδηγείται στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.
  • Η μητέρα του δράστη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
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Βίντεο & φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια, με έναν 14χρονο να πέφτει θύμα επίθεσης από συμμαθητή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο θύτης επιτέθηκε φραστικά στην αδερφή του θύματος, με τον δεύτερο να αντιδρά και να χτυπά τον δράστη. Στη συνέχεια, ο πρώτος 14χρονος που ξεκίνησε την επίθεση χτύπησε το θύμα επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Από την επίθεση το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών, ενώ χρειάστηκε τη συνδρομή διασωστών για να αποχωρήσει από το σημείο. Ο νεαρός διακομίσθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων κι εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή και τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τον τραυματισμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του.

Συνελήφθη ο δράστης και η μητέρα του

Το επόμενο πρωί, ο πατέρας του 14χρονου κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία κι αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες. Συνελήφθη τόσο ο 14χρονος δράστης, όσο και η μητέρα του, έξω από το σπίτι τους στην περιοχή των Βριλησσίων.

Ο νεαρός οδηγείται σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

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