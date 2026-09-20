Βριλήσσια: Στο Αυτόφωρο ο 14χρονος για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του -Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του

Snapshot Ένας 14χρονος ξυλοκόπησε σοβαρά έναν συμμαθητή του στα Βριλήσσια, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 18/9 στη συμβολή των οδών Τροίας και Γορτυνίας.

Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με ρήξη νεφρού και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 14χρονος δράστης και η μητέρα του συνελήφθησαν, με τον ανήλικο να οδηγείται στο Αυτόφωρο και τη μητέρα του να αφέθηκε ελεύθερη. Snapshot powered by AI

Στο Αυτόφωρο οδηγείται αυτή την ώρα ο 14χρονος, ο οποίος ξυλοκόπησε άγρια έναν συμμαθητή του στα Βριλήσσια με το θύμα να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και να κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του.

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (18/9) στη συμβολή των οδών Τροίας και Γορτυνίας. Ο 14χρονος φέρεται να πλησίασε τον συνομήλικο συμμαθητή του και για άγνωστο λόγο, άρχισε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα.

Από την επίθεση το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών, ενώ χρειάστηκε τη συνδρομή διασωστών για να αποχωρήσει από το σημείο. Ο νεαρός διακομίσθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων κι εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή και τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τον τραυματισμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση τού.

Συνελήφθη ο δράστης και η μητέρα του

Το επόμενο πρωί, ο πατέρας του 14χρονου κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία κι αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες. Συνελήφθη τόσο ο 14χρονος δράστης, όσο και η μητέρα του, έξω από το σπίτι τους στην περιοχή των Βριλησσίων.

Ο νεαρός οδηγείται σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.