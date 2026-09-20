El Niño: Μετέτρεψε την «Κοιλάδα του Θανάτου» σε λιβάδι χρωματιστών λουλουδιών – Βίντεο 

Snapshot Το φαινόμενο El Niño προκάλεσε ασυνήθιστες βροχοπτώσεις στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή, οδηγώντας σε άνθιση χρωματιστών λουλουδιών.

Η Ατακάμα, γνωστή ως «Κοιλάδα του Θανάτου», είναι μια από τις πιο ξηρές ερήμους του πλανήτη με έκταση πάνω από 1.000 χιλιόμετρα.

Η άνθιση λουλουδιών καλύπτει περίπου 15.000 τετραγωνικά μέτρα και θα διαρκέσει έως το τέλος Οκτωβρίου.

Στην έρημο υπάρχουν σπόροι περισσότερων από 200 διαφορετικών λουλουδιών που ανθίζουν μόνο υπό συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες.

Η περιοχή χρησιμοποιείται για δοκιμές διαστημικών οργάνων λόγω των ακραίων κλιματικών συνθηκών και της έλλειψης μικροοργανισμών. Snapshot powered by AI

Μία εντυπωσιακή αλλαγή σε μία από τις πιο ξηρές ερήμους του πλανήτη προκάλεσε το μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño. Εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων η έρημος Ατακάμα στη Χιλή γέμισε με φυτά και χρωματιστά λουλούδια.

Η συγκεκριμένη έρημος που έχει το προσωνύμιο «Κοιλάδα του Θανάτου» για τις εξαιρετικά αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες της, καλύπτει μία έκταση περισσότερων από 1.000 χιλιομέτρων. Μάλιστα η ερημοποίηση στην περιοχή και απουσία μικροοργανισμών την έχουν αναγάγει στο καλύτερο μέρος για να διενεργηθούν τεστ σε διαστημικά όργανα που χρησιμοποιούνται σε αποστολές στον πλανήτη Άρη.

Στο έδαφός της, όμως, υπάρχουν οι σπόροι περισσότερων από 200 διαφορετικών λουλουδιών. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες με βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες προκειμένου να ανθίσουν. Φέτος το φαινόμενο El Niño έφερε ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες βροχής και γι’ αυτό η Εταιρεία Εθνικών Δασών της Χιλής ανέφερε ότι πρόκειται για μία ιστορική άνθιση της ερήμου, η οποία καλύπτει 15.000 τετραγωνικά μέτρα και θα διαρκέσει έως το τέλος Οκτωβρίου.