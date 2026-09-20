Μόσχα: Μπήκε στο στόχαστρο εκατοντάδων ουκρανικών drones – 2 νεκροί και φωτιά σε διυλιστήριο

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από την πρωτεύουσα, ο Αντρέι Βορομπιόφ, έκανε λόγο για 249 drones που καταρρίφθηκαν

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μόσχα: Μπήκε στο στόχαστρο εκατοντάδων ουκρανικών drones – 2 νεκροί και φωτιά σε διυλιστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μόσχα και η γύρω περιοχή δέχθηκαν επίθεση με εκατοντάδες ουκρανικά drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε διυλιστήριο.
  • Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε περισσότερα από 1.600 drones, εκ των οποίων 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, με στόχο τη διατάραξή τους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας.
  • Προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο λόγω πτώσης drone, με 400 άτομα να απομακρύνονται από την περιοχή.
  • Το διυλιστήριο που υπέστη ζημιές έχει ήδη στοχοθετηθεί σε προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.
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Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί, τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, στόχο εκατοντάδων drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό διυλιστήριο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από την πρωτεύουσα, ο Αντρέι Βορομπιόφ, έκανε λόγο για 249 drones που καταρρίφθηκαν, προκαλώντας ζημιές σε αρκετές περιοχές με κατοικίες. «Η επίθεση συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Telegram λίγο μετά τις 06.00 ώρα Ελλάδας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν — μια 44χρονη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας — σε δύο διαφορετικά σημεία, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Σε μια τρίτη περιοχή που επλήγη, 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την πτώση drone πάνω σε κτίριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε σειρά μηνυμάτων στο Telegram στη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε λόγο, από την πλευρά του, για τουλάχιστον 186 drones που καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Δεν διευκρίνισε την προέλευσή τους, ωστόσο οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε βάθος στο ρωσικό έδαφος, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς εναντίον της, στοχοθετώντας κυρίως ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας υπέστη ζημιές», πρόσθεσε ο Σομπιάνιν, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα και ότι μέλη των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκονται στο σημείο.Το σημαντικό αυτό διυλιστήριο έχει ήδη αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε νίκη του κόμματος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Γίνονται επίσης παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία δεσμεύτηκαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Δήμαρχος Μόσχας: Στόχος η διατάραξη των εκλογών

Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε «άνευ προηγουμένου» επίθεση με περισσότερα από 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να «διαταράξει» τη διενέργεια των εκλογών.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Σομπιάνιν, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε από χθες περισσότερα από 1.600 drones, εκ των οποίων «τα 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα». «Αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση προφανώς σχεδιάστηκε με στόχο να διαταράξει τις εκλογές. Ο εχθρός δεν το κατάφερε αυτό», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Telegram. Οι Ρώσοι ψηφίζουν σήμερα κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των πρώτων βουλευτικών εκλογών μετά τη ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

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