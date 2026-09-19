Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιο είναι το πρόσωπο που έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή

Snapshot Μια γυναίκα από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή και ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει στον ανακριτή.

Ο προφυλακισμένος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε συνάδελφο από τις Φιλιππίνες σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα στο ιατρείο του στο Κολωνάκι.

Η Ιωάννα Γάκα, επίσης προφυλακισμένη, κατηγορείται για λανθασμένες διαγνώσεις σοβαρών ασθενειών, όπως καρκίνο σε υγιές ζευγάρι, και χορήγηση αμφιλεγόμενων θεραπειών.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατήγγειλαν ότι οι γιατροί της κλινικής δεν παρείχαν πληροφορίες για το ιστορικό του Μαζωνάκη και ότι ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε κατά τη στιγμή του περιστατικού.

Η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε με καρέκλα αντί για φορείο για να μην διακοπεί η ΚΑΡΠΑ, η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής. Snapshot powered by AI

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη σύνδεση με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τον υπνοθεραπευτή.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, υπάρχει ένα πρόσωπο «κλειδί», το οποίο αναμένεται να μπει στο κάδρο των ερευνών. Πρόκειται για μία γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή, η οποία φαίνεται να επικοινωνεί τηλεφωνικά δύο φορές με τον υπνοθεραπευτή και να κλείνει ραντεβού στον καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν μιλά ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον υπνοθεραπευτή, αλλά μόνο εκείνη και υπήρξε και επιμονή από την πλευρά της για να τον συναντήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με βάση όλα αυτά, δεν αποκλείεται αυτή η γυναίκα να κληθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες για να καταθέσει.

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπνοθεραπευτής θα καταθέσει στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραθέσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με την ακριβή σειρά των γεγονότων μέρα προς μέρα. Όλες τις κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο κλήσεις που δέχθηκε από αυτήν τη γυναίκα, τη φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλα τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει με την κατηγορούμενη γιατρό.

Ο Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε γιατρό από τις Φιλιππίνες - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το ΕΡΤnews, δείχνει τον προφυλακισμένο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρό, Ηλία Θεοδωρόπουλο, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο γιατρός υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η γιατρός, μάλιστα, τον ευχαρίστησε σε ανάρτησή της, που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι και η εκπαιδευόμενη, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

Η Γάκα έκανε διάγνωση για σοβαρές ασθένειες σε ζευγάρι που δεν είχε προβλήματα υγείας

Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για την Ιωάννα Γάκα, σύζυγο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και επίσης προφυλακισμένη για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, άνδρας κατήγγειλε ότι διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες χορηγώντας της βιταμίνες και συμπληρώματα. «Η γυναίκα μου ήρθε σπίτι ήταν έντρομη. Πριν ξεκινήσει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα σκευάσματα ήταν μια σακούλα πράγματα», αναφέρει ο καταγγέλων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο ίδιος, ανησυχώντας μήπως υπάρχει και για εκείνον κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, επισκέφθηκε το ίδιο ιατρείο. «Με έβαλε σε κάποιο μηχάνημα, καθόμουν εκεί σε κάποια ηλεκτρόδια καθόμουν σε ένα χαλάκι μαγνητικό, επί μιάμιση ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος το οποίο το υπέστην αυτό γιατί είχα σκοπό να δω που το πηγαίνει. Με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα σε μια άλλη αίθουσα εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα. Και μου δείχνει το αίμα μου και μου λέει αυτό το αίμα το βλέπετε είναι το δικό σας αίμα και έχει μικρόβια», πρόσθεσε.

Διασώστης ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε - Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία»

Καμία διάθεση συνεργασίας με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν είχαν οι γιατροί της Stem Cell Clinic αναφορικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αποκάλυψε ο εκ των διασωστών που έσπευσε στο συμβάν στο «ιατρείο» της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Όπως περιέγραψε o διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο Open «οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή».

«Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» πρόσθεσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

«Φτάσαμε σε 3'»

Σύμφωνα με τον διασώστη, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ υπήρξε ακαριαία, καθώς τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο μόλις 3 λεπτά μετά την κλήση. «Δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του και τα μάτια του. Για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι», είπε χαρακτηριστικά για το γεγονός ότι επρόκειτο για κάποιον τόσο διάσημα και πρόσθεσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν ήδη ωχρός και σε κατάσταση ανακοπής, με το πλήρωμα να ξεκινά αμέσως τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ.

Τι συνέβη με την καρέκλα

Απαντώντας στις αιτιάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών ότι η μεταφορά έγινε με καρέκλα αντί για φορείο -ισχυρισμός που συνοδεύτηκε από την κατηγορία ότι διακόπηκε η ΚΑΡΠΑ- ο διασώστης ξεκαθαρίζει την τακτική που ακολουθήθηκε: «Το να βάλουμε φορείο μέσα σε ένα δωμάτιο διαμερίσματος θα έπαιρνε 15 με 20 λεπτά, κάτι που θα ήταν μοιραίο για τον ασθενή. Τα παιδιά δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο τις συμπιέσεις. Παράλληλα, μέλος του πληρώματος κατέβασε την καρέκλα, ενώ το φορείο είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας».

Όπως επισημαίνει, η μεταφορά διήρκησε μόλις 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε κανονικά.

«Δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής του ιατρείου»

Όπως είπε ο κ. Σιδηρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν συμπιέσεις και χορήγησαν δύο φορές από 1 mg αδρεναλίνης, ωστόσο, ο απινιδωτής που διέθεταν στο ιατρείο δεν λειτουργούσε.

«Μας είπαν μόνοι τους ότι ο απινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή», σημειώνει, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της έγκαιρης απινίδωσης: «Τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης αναφέρουν ότι η έγκαιρη απινίδωση στα πρώτα 3 έως 5 λεπτά δίνει ποσοστό επιβίωσης κοντά στο 60%. Αν είχαν γίνει γρήγορα αυτές οι ενέργειες, θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες».

«Δεν μας έδωσαν το ιστορικό του»

Επιπλέον, ο διασώστης κατήγγειλε ότι οι γιατροί δεν παρείχαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ τις απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό ή για το αν ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διασώστες και στη συνέχεια το προσωπικό των επειγόντων του νοσοκομείου.

«Το μόνο που μας είπαν ήταν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση για 10 λεπτά και ότι οι ίδιοι δεν προλάβαιναν να κάνουν κάτι παραπάνω», κατέληξε.

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