Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο - Απομακρύνθηκαν σχεδόν 300 άτομα

Snapshot Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Φόλστοουν της Βρετανίας.

Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν από το ξενοδοχείο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η πυροσβεστική και η αστυνομία ερευνούν το ενδεχόμενο εμπρησμού ως αιτία της φωτιάς.

Οι αρχές εξετάζουν κάμερες και καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στη Βρετανία μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Φόλστοουν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απομάκρυναν περίπου 300 άτομα από τον χώρο και σύμφωνα με το SkyNews δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, «διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες και οι αξιωματικοί πιστεύουν τώρα ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκληθεί σκόπιμα» όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Κεντ. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται κάμερες και αυτόπτες μάρτυρες.

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