Σε δημοπρασία «η εκδίκηση της Νταϊάνα» – Το φόρεμα που έμεινε στην ιστορία

Ήταν 29 Ιουνίου του 1994 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα αποβιβάστηκε από τη μαύρη λιμουζίνα για να παραστεί σε φιλανθρωπική εκδήλωση. Φορούσε ένα εντυπωσιακό μεταξωτό, μαύρο, κοντό φόρεμα που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της.

Την ίδια νύχτα ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, με τον οποίο βρισκόταν σε διάσταση, παραδέχτηκε τηλεοπτικά ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Η εμφάνιση της Νταϊάνα εκείνη την βραδιά έμεινε στην ιστορία ως το «φόρεμα της εκδίκησης» και θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές της.

Σε δημοπρασία «η εκδίκηση της Νταϊάνα»

Τρεις δεκαετίες μετά, το διάσημο φόρεμα εκτίθεται στο Λονδίνο ενόψει της δημοπρασίας του από τον οίκο Sotheby’s.

Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων.

Το φόρεμα σχεδίασε η Χριστίνα Σταμπολιάν. Είναι φτιαγμένο από μαύρο μετάξι. Η Χριστίνα Σταμπολιάν γεννήθηκε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο όπου διέγραψε σημαντική πορεία στον χώρος της μόδας κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990.

Η συγκεκριμένη δημιουργία που συνδέθηκε όσο λίγες με τη δημόσια εικόνα της Νταϊάνα, δημοπρατείται μαζί με άλλα φορέματα, με μέρος των εσόδων να διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση του AIDS και του καρκίνου.