Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στην Κοπεγχάγη

Κατά το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συμμετείχε στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (NATO Military Committee Conference – MCC), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Των εργασιών της Συνόδου προήδρευσε ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Giuseppe CAVO DRAGONE, με τη συμμετοχή των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας, του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (SACEUR), Πτέραρχο Alexus G. GRYNKEWICH, και του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού (SACT), Ναύαρχο Pierre VANDIER.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η περαιτέρω ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και άμυνας της Συμμαχίας, η καινοτομία και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και το ζήτημα της Ουκρανίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων της Ολλανδίας, Πτέραρχο Onno EICHELSHEIM.

Κατά την παραμονή του στην Κοπεγχάγη, συναντήθηκε επίσης με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κοπεγχάγη, Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ κ. Φραγκίσκο Κωστελλένο.