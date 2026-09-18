Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Σε έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο, για το οποίο αναμένεται απόφαση σχετικά με το άνοιγμα ή την παράδοσή του στις αρμόδιες Αρχές.

Οι Αρχές έχουν αποκρυπτογραφήσει τη λειτουργία ενός μηχανήματος που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων θεωρούνται κρίσιμα για την ολοκλήρωση της έρευνας και αναμένονται πριν τη λήξη της διαδικασίας.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και επικεντρώνεται στον συνδυασμό στοιχείων από την κατοικία, το μηχάνημα και τις εργαστηριακές αναλύσεις. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα σχετικά με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.

Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, πληροφορήθηκε για το περιστατικό με διαφορετικό τρόπο από τη συνήθη διαδικασία. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θανάτου σε ιδιωτικό χώρο, η ενημέρωση των Αρχών γίνεται κατά κανόνα από το ΕΚΑΒ ή το νοσοκομείο. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η είδηση έγινε γνωστή με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς μέσω των μέσων ενημέρωσης, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να ενημερωθεί πριν ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η έρευνα στην κατοικία και το χρηματοκιβώτιο

Στο πλαίσιο της διερεύνησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο, το οποίο πλέον βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου διευκρίνισε ότι το επόμενο βήμα θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Εξετάζεται είτε το άνοιγμά του είτε η παράδοσή του στην αρμόδια υπηρεσία, ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν.

Παράλληλα, όπως εξήγησε, σε αντίστοιχες έρευνες τυχόν προσωπικά αντικείμενα, τιμαλφή ή χρηματικά ποσά που εντοπίζονται δεν παραμένουν στην κατοχή των αστυνομικών, αλλά παραδίδονται στις αρμόδιες Αρχές για την προβλεπόμενη διαχείριση.

Το μηχάνημα που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα μηχάνημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τον τρόπο λειτουργίας του, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει χρήσιμα δεδομένα στην προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.

Η εξέταση των στοιχείων που προκύπτουν από το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί ένα από τα βασικά σκέλη της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνδυάσουν τα διαθέσιμα ευρήματα και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της εικόνας αναμένεται να έχουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θεωρούνται σημαντικό μέρος της διαδικασίας, καθώς θα μπορούσαν να προσθέσουν κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι οι Αρχές θα πρέπει να αναμένουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα προτού ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Έτσι, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν παράλληλα τα ευρήματα από την κατοικία, τα δεδομένα του μηχανήματος και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

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