ΗΠΑ: Κινητήρας αεροσκάφους παίρνει φωτιά στον αέρα - Βίντεο
Ένα τρομακτικό περιστατικό σε πτήση από το Λας Βέγκας για το Μεξικό
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- Κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λας Βέγκας προς το Μεξικό, κινητήρας αεροσκάφους της Volaris πήρε φωτιά.
- Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης 1741.
- Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά την ώρα που εκτελούσε πτήση από το Λας Βέγκας των ΗΠΑ προς το Μεξικό.
Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο κινητήρας του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση 1741 της Volaris έπιασε φωτιά.
Σύμφωνα με το CNN, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.
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