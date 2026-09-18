ΗΠΑ: Κινητήρας αεροσκάφους παίρνει φωτιά στον αέρα - Βίντεο

Snapshot Κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λας Βέγκας προς το Μεξικό, κινητήρας αεροσκάφους της Volaris πήρε φωτιά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης 1741.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά την ώρα που εκτελούσε πτήση από το Λας Βέγκας των ΗΠΑ προς το Μεξικό.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο κινητήρας του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση 1741 της Volaris έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με το CNN, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.