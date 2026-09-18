ΗΠΑ: Κινητήρας αεροσκάφους παίρνει φωτιά στον αέρα - Βίντεο

Ένα τρομακτικό περιστατικό σε πτήση από το Λας Βέγκας για το Μεξικό

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Κινητήρας αεροσκάφους παίρνει φωτιά στον αέρα - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λας Βέγκας προς το Μεξικό, κινητήρας αεροσκάφους της Volaris πήρε φωτιά.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης 1741.
  • Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
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Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά την ώρα που εκτελούσε πτήση από το Λας Βέγκας των ΗΠΑ προς το Μεξικό.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο κινητήρας του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση 1741 της Volaris έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με το CNN, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

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