Βάρη: Διαψεύδει η οικογένεια Τσιτσιπά ότι της ανήκουν τα σκυλιά που επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες

Όπως υποστηρίζει μέσω ανακοίνωσής του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Τσιτσιπά, τα συγκεκριμένα σκυλιά δεν ανήκουν στην οικογένεια

Μίλτος Τσεκούρας

Βάρη: Διαψεύδει η οικογένεια Τσιτσιπά ότι της ανήκουν τα σκυλιά που επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οικογένεια Τσιτσιπά διαψεύδει ότι τα δύο λυκόσκυλα ανήκουν σε αυτήν.
  • Τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στη Βάρη, οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.
  • Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε ότι κάτοχος των σκυλιών είναι η Ιρίνα Κιτάεβα.
  • Η Ιρίνα Κιτάεβα συνελήφθη και κρατείται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
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Διαψεύδει η οικογένεια Τσιτσιπά πως της ανήκουν τα δύο σκυλιά που φέρονται να επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στη Βάρη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη Βάρη, όταν δύο λυκόσκυλα επιτέθηκαν σε πολίτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως υποστηρίζει μέσω ανακοίνωσής του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Τσιτσιπά, τα συγκεκριμένα σκυλιά δεν ανήκουν στην οικογένεια, παρά τις σχετικές αναφορές που έχουν δημοσιευθεί.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου, η οποία δημοσιεύθηκε στο tennisnews.gr, αναφέρει:

«Όσον αφορά το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στη Βάρη, κάτοχος των σκυλιών είναι η κυρία Ιρίνα Κιτάεβα και δεν είναι συγγενής της οικογένειας Τσιτσιπά. Συνελήφθη και κρατείται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα».

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