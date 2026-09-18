Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

Τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στη Βάρη επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις ανθρώπους

Μίλτος Τσεκούρας

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκύλων σε τρία άτομα στη Βάρη.
  • Τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 76χρονος και μια 57χρονη γυναίκα που χρειάστηκε ράμματα, μεταφέρθηκαν για ιατρική βοήθεια.
  • Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, πιθανή ιδιοκτήτρια ενός από τα σκυλιά, αναζητείται και φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και εξετάζονται παλαιότερα παρόμοια περιστατικά.
  • Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες των επιθέσεων και οι ευθύνες σχετικά με τη φύλαξη των σκυλιών.
Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την επίθεση δύο σκύλων σε τρία άτομα σε κατοικία στη Βάρη.

Τα δύο σκυλιά φέρεται να βγήκαν από τον κήπο της οικίας και επιτέθηκαν αρχικά σε έναν 76χρονο άνδρα. Συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο έσπευσε να τον βοηθήσει, τραυματίστηκε στο χέρι.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ακόμη μία γυναίκα, ηλικίας 57 ετών, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να της γίνουν ράμματα στον μηρό.

Αναζητείται η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές αναζητούν την αδελφή της συλληφθείσας και μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ενδέχεται να βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός από τα δύο σκυλιά.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις και οι ευθύνες που προκύπτουν από τη δικογραφία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη δικογραφία περιλαμβάνεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχαν προηγηθεί παρόμοια περιστατικά πριν από περίπου εννέα μήνες και έναν χρόνο, με σκυλιά της ίδιας οικογένειας να φέρονται να κυκλοφορούσαν ελεύθερα.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες των περιστατικών, καθώς και στο κατά πόσο είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των ζώων.

Η περιγραφή του θύματος στο Newsbomb

Για το περιστατικό μίλησε στο Newsbomb η Τίνα Κασιδόκωστα, υπάλληλος του τμήματος αδέσποτων του δήμου και θύμα της επίθεσης, η οποία περιέγραψε το περιστατικό και ανέφερε ότι στη συνέχεια διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

2c14b17d-3bac-43e5-b315-218b83068920.jpg

«Μου δάγκωσαν το χέρι»

Όπως δήλωσε η Τίνα Κασιδόκωστα στο Newsbomb, ενημερώθηκε νωρίς το πρωί από συγγενικό της πρόσωπο, δημοτικό σύμβουλο, ότι δύο μεγαλόσωμα σκυλιά είχαν επιτεθεί σε γάτα στην περιοχή αλλά και στον ίδιο και σε μια ακόμη γυναίκα.

«Ειδοποιήθηκα από συγγενή μου, δημοτικό σύμβουλο, για δύο λυκόσκυλα που πήγαν να φάνε μία γάτα και στη συνέχεια δάγκωσαν και τον ίδιο», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια εξήγησε ότι έφτασε στο σημείο περίπου στις 08:30 και εντόπισε τα δύο ζώα. «Πάω στις 08:30 και τα βρίσκω και μου επιτέθηκαν. Έμεινα ακίνητη, όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά με έριξαν κάτω, με δάγκωσαν στο χέρι και ήμουν ζαλισμένη», είπε χαρακτηριστικά. «Τι θα γινόταν αν με είχαν δαγκώσει στο κεφάλι, όπου πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση», αναρωτιέται.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, στο σημείο πέρασε ο προϊστάμενός της, ο οποίος επενέβη για να απομακρύνει τα σκυλιά και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας. «Πέρασε ο προϊστάμενός μου και τα έδιωξε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας», σημείωσε.

31bc2edf-bfff-4813-a5d5-64102759f321.jpg
474e40ed-99e1-432d-8646-88c302d907d4.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:21ΚΟΣΜΟΣ

Το «βραβείο παρηγοριάς» της βασίλισσας Ελισάβετ στην Νταϊάνα, την ημέρα της κηδείας της

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε Γυμνάσιο - Αναφορές για τραυματίες

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα και Πακιστάν πιέζουν το Ιράν να συγκρατήσει τους αντάρτες Χούθι

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε τροχαίο

10:03ΥΓΕΙΑ

Το φούσκωμα αποδείχθηκε καρκίνος παχέος εντέρου στα 37 της - Μετά, έμαθε ότι είχε μετάλλαξη BRCA2

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Κίνας που αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες στις θάλασσες

09:53WHAT THE FACT

Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο

09:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

09:50LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Με πορτοκαλί μίνι φόρεμα και μαντήλι στα μαλλιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης - Η εμφάνιση που ξεχώρισε

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Γιοχάνεσμπουργκ: Μετράνε πτώματα - 9 γυναίκες νεκρές σε 2 μήνες - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

09:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Υπό αστυνομική φρούρηση η Πολεοδομία Μυκόνου: Στο μικροσκόπιο τα αρχεία της υπηρεσίας

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Nέες ρωσικές επιθέσεις drones - 5 τραυματίες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποχή μαθητών από το σχολείο που σημειώθηκε η επίθεση σε 12χρονο από 13χρονο με μαχαίρι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο νέος κινητήρας της Horse λειτουργεί ακόμα και μέσα στο νερό

09:35ΕΘΝΙΚΑ

Σε εξέλιξη η διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη: Στο επίκεντρο drones και προστασία υποδομών

09:34WHAT THE FACT

Σκέφτηκε μια απλή ιδέα στην καφετέρια και στα 36 του βγάζει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

09:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

09:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έγγραφο του ΕΚΑΒ «καίει» Θεοδωρόπουλο και Γάκα

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρήθηκε στην καρδιά όσων έτρωγαν 4-6 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποτάμι με 500 κροκόδειλους πέρασε με «άριστα» το τεστ για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ