Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

Snapshot Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκύλων σε τρία άτομα στη Βάρη.

Τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 76χρονος και μια 57χρονη γυναίκα που χρειάστηκε ράμματα, μεταφέρθηκαν για ιατρική βοήθεια.

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, πιθανή ιδιοκτήτρια ενός από τα σκυλιά, αναζητείται και φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και εξετάζονται παλαιότερα παρόμοια περιστατικά.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες των επιθέσεων και οι ευθύνες σχετικά με τη φύλαξη των σκυλιών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την επίθεση δύο σκύλων σε τρία άτομα σε κατοικία στη Βάρη.

Τα δύο σκυλιά φέρεται να βγήκαν από τον κήπο της οικίας και επιτέθηκαν αρχικά σε έναν 76χρονο άνδρα. Συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο έσπευσε να τον βοηθήσει, τραυματίστηκε στο χέρι.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ακόμη μία γυναίκα, ηλικίας 57 ετών, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να της γίνουν ράμματα στον μηρό.

Αναζητείται η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές αναζητούν την αδελφή της συλληφθείσας και μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ενδέχεται να βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός από τα δύο σκυλιά.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις και οι ευθύνες που προκύπτουν από τη δικογραφία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη δικογραφία περιλαμβάνεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχαν προηγηθεί παρόμοια περιστατικά πριν από περίπου εννέα μήνες και έναν χρόνο, με σκυλιά της ίδιας οικογένειας να φέρονται να κυκλοφορούσαν ελεύθερα.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες των περιστατικών, καθώς και στο κατά πόσο είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των ζώων.

Η περιγραφή του θύματος στο Newsbomb

Για το περιστατικό μίλησε στο Newsbomb η Τίνα Κασιδόκωστα, υπάλληλος του τμήματος αδέσποτων του δήμου και θύμα της επίθεσης, η οποία περιέγραψε το περιστατικό και ανέφερε ότι στη συνέχεια διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

«Μου δάγκωσαν το χέρι»

Όπως δήλωσε η Τίνα Κασιδόκωστα στο Newsbomb, ενημερώθηκε νωρίς το πρωί από συγγενικό της πρόσωπο, δημοτικό σύμβουλο, ότι δύο μεγαλόσωμα σκυλιά είχαν επιτεθεί σε γάτα στην περιοχή αλλά και στον ίδιο και σε μια ακόμη γυναίκα.

«Ειδοποιήθηκα από συγγενή μου, δημοτικό σύμβουλο, για δύο λυκόσκυλα που πήγαν να φάνε μία γάτα και στη συνέχεια δάγκωσαν και τον ίδιο», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια εξήγησε ότι έφτασε στο σημείο περίπου στις 08:30 και εντόπισε τα δύο ζώα. «Πάω στις 08:30 και τα βρίσκω και μου επιτέθηκαν. Έμεινα ακίνητη, όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά με έριξαν κάτω, με δάγκωσαν στο χέρι και ήμουν ζαλισμένη», είπε χαρακτηριστικά. «Τι θα γινόταν αν με είχαν δαγκώσει στο κεφάλι, όπου πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση», αναρωτιέται.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, στο σημείο πέρασε ο προϊστάμενός της, ο οποίος επενέβη για να απομακρύνει τα σκυλιά και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας. «Πέρασε ο προϊστάμενός μου και τα έδιωξε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας», σημείωσε.

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