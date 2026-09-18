Δημήτρης Οικονόμου: «Ένας σαμάνος-γιατρός του είπε να κάτσει τρεις μέρες» - Το σχόλιο του Πιτταρά

Snapshot Ο Δημήτρης Οικονόμου απουσίαζε από την εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ την Παρασκευή 18/9.

Ο Γιάννης Πιτταράς ενημέρωσε ότι ο Δημήτρης Οικονόμου είναι καλά στην υγεία του και απουσιάζει για συγκεκριμένο λόγο.

Ο Πιτταράς έκανε χιουμοριστικό σχόλιο, λέγοντας ότι ένας σαμάνος-γιατρός συνέστησε στον Οικονόμου να μείνει τρεις μέρες εκτός μετά από έναν μήνα από τις διακοπές του.

Το σχόλιο του Πιτταρά σχετίστηκε με την επικαιρότητα γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αναφορές στους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν. Snapshot powered by AI

Χωρίς τον Δημήτρη Οικονόμου ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (18/9) η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Πιτταρά να αναλαμβάνει να εξηγήσει στους τηλεθεατές την απουσία του.

Ο δημοσιογράφος, μάλιστα, θέλησε να καθησυχάσει τους τηλεθεατές, εξηγώντας πως ο Δημήτρης Οικονόμου είναι μια χαρά και απουσιάζει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

«Να πούμε ότι απουσιάζει ο Δημήτρης Οικονόμου, του ευχόμαστε δύναμη. Μια χαρά είναι, δεν έχει τίποτα».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Πιτταράς επέλεξε να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την απουσία του Δημήτρη Οικονόμου, συνδέοντάς το μάλιστα με την επικαιρότητα και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αναφορές στους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν.

«Ένας σαμάνος-γιατρός τού είχε πει ότι όταν συμπληρώσεις έναν μήνα από την επιστροφή σου από τις διακοπές, πρέπει να κάτσεις τρεις μέρες. Και το έκανε πράξη», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πιττάρας, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

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