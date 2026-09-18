Συγκλονιστικό βίντεο: H στιγμή που η McLaren του influencer πέφτει σε δέντρο και παίρνει φωτιά

O οδηγός της McLaren είχε σωρεία τροχαίων παραβάσεων στο ενεργητικό του πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συγκλονιστικό βίντεο: H στιγμή που η McLaren του influencer πέφτει σε δέντρο και παίρνει φωτιά
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ο 27χρονος influencer Τζέιμς Βερ σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Ίρβιν της Καλιφόρνιας όταν η McLaren του έπεσε σε δέντρο και πήρε φωτιά, μαζί με τη 22χρονη συνοδηγό του Αλέξις Κράμερ.
  • Ο Βερ είχε ιστορικό πολλών τροχαίων παραβάσεων, με πάνω από δώδεκα κλήσεις από το 2017, και είχε λάβει προειδοποίηση για θορυβώδη εξάτμιση πέντε ώρες πριν το δυστύχημα.
  • Το τροχαίο συνέβη όταν ο Βερ επιτάχυνε μετά από κόκκινο φανάρι, έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε κράσπεδο και δέντρο, με το όχημα να κόβεται στα δύο και να παίρνει φωτιά.
  • Η αστυνομία εξετάζει όλους τους παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στο ατύχημα, όπως η ταχύτητα, οι συνθήκες δρόμου και η κατάσταση του οχήματος, και η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει μήνες.
  • Η σχέση μεταξύ του Βερ και της συνοδηγού δεν είναι γνωστή, ενώ η οικογένεια της Κράμερ ανέφερε ότι ο Βερ της είχε πει ψευδώς ότι ήταν σε διάσταση και διαδικασία διαζυγίου.
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Ένα βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που η McLaren του 27χρονου influencer Τζέιμς Βερ παίρνει φωτιά και πέφτει πάνω σε δέντρο, σκοτώνοντας τον ίδιο και την 22χρονη συνοδηγό του.

Το τροχαίο συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Σεπτεμβρίου στο Ίρβιν της Καλιφόρνιας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, τον Βερ είχε σταματήσει η Αστυνομία του Νιούπορτ Μπιτς.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το TMZ φαίνεται ο οδηγός να χάνει τον έλεγχο. Μια προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο influencer κινούταν με υψηλή ταχύτητα στον δρόμο. Ήταν σταματημένος σε κόκκινο φανάρι, και όταν άλλαξε σε πράσινο επιτάχυνε, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε ένα κράσπεδο και ένα δέντρο. Το όχημα κόπηκε στα δύο και πήρε φωτιά.

Αν και οι αρχές δεν ανακοίνωσαν επίσημα την ταυτότητα των θυμάτων, συγγενείς αναγνώρισαν τη συνοδηγό ως την 22χρονη Αλέξις «Λέξι» Κράμερ. Δεν είναι γνωστή η σχέση μεταξύ των δύο. Ο Βερ ήταν παντρεμένος με άλλη γυναίκα.

Η οικογένεια της Κράμερ ισχυρίστηκε ότι εκείνος της είχε πει ότι ήταν σε διάσταση και σε διαδικασία διαζυγίου, χωρίς να της εξηγήσει την πραγματική κατάσταση του γάμου του

Ο οδηγός της McLaren είχε λάβει προειδοποίηση πέντε ώρες πριν το δυστύχημα, όταν ένας αστυνομικός παρατήρησε ένα όχημα με «θορυβώδη εξάτμιση»

Οι αρχές δεν συνέδεσαν δημοσίως εκείνη την παράβαση με το ατύχημα, ούτε έχουν προσδιορίσει ακόμη τη συγκεκριμένη αιτία της απώλειας ελέγχου.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Ίρβιν διαβεβαίωσε ότι η Ομάδα Διερεύνησης Σοβαρών Ατυχημάτων θα αναλύσει «όλους τους πιθανούς παράγοντες» που ενδέχεται να συνέβαλαν στη σύγκρουση, μεταξύ των οποίων οι συνθήκες του οδοστρώματος, η κατάσταση του οχήματος, η ταχύτητα και οποιαδήποτε περίσταση που επηρέασε την οδήγηση.

Το όριο ταχύτητας σε αυτό το τμήμα του δρόμου είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία της κομητείας Όραντζ που επικαλείται η Los Angeles Times, ο Βερ είχε λάβει περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από το 2017. Φέτος, αντιμετώπισε τέσσερις κλήσεις για θέματα όπως παρατυπίες στην πινακίδα κυκλοφορίας, έλλειψη υποχρεωτικών εγγράφων και ελαττωματική εξάτμιση.

Το 2023, καταγγέλθηκε για υποτιθέμενη οδήγηση με ταχύτητα άνω των 160 χλμ./ώρα. Ο Βερ δήλωσε αθώος και η υπόθεση απορρίφθηκε το 2024.

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