Νεκρός σε τροχαίο ο ιδρυτής της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτου στον κόσμο 

Snapshot Ο Τζέιμς Βερ, ιδρυτής της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτου South OC Cars and Coffee, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλιφόρνια.

Η McLaren του 2019, που οδηγούσε ο Βερ, συγκρούστηκε με δέντρο, χωρίστηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά στα συντρίμμια, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο Βερ είχε ιδρύσει την έκθεση μαζί με τον πατέρα του και η εκδήλωση συγκεντρώνει συνήθως 800 έως 1.000 οχήματα, με ορισμένα Σαββατοκύριακα να φτάνει έως και 2.500.

Το δυστύχημα συνέβη στο Ίρβιν, λίγες ώρες μετά από τη συμμετοχή του Βερ σε έκθεση αυτοκινήτων που διοργάνωνε. Snapshot powered by AI

Ο ιδρυτής της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτου στον κόσμο σκοτώθηκε το Σάββατο όταν η McLaren που οδηγούσε χτύπησε σε ένα δέντρο στην Καλιφόρνια, χωρίστηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Τζέιμς Βερ, 27 ετών, ιδιοκτήτης του South OC Cars and Coffee. Στο δυστύχημα σκοτώθηκε άλλο ένα άτομα τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη στο Ίρβιν ενώ ο Βερ είχε παρευρεθεί σε μία από τις τακτικές εκθέσεις αυτοκινήτων που διοργάνωνε νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Μόλις μία ώρα πριν το μοιραίο δυστύχημα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram στην οποία φαίνεται να τον σταματά ένα περιπολικό της αστυνομίας στο Νιούπορτ Μπιτς.

Αξιωματικοί και πληρώματα της Πυροσβεστικής Αρχής της Κομητείας Όραντζ έσπευσαν στο σημείο αφού έλαβαν αναφορές για σύγκρουση με ένα όχημα.

Οι ερευνητές είπαν ότι η McLaren του 2019 είχε σταματήσει σε φανάρι πριν επιταχύνει προς τα βόρεια όταν άναψε πράσινο.

Το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν ο οδηγός προφανώς έχασε τον έλεγχο, είπε η αστυνομία.

Η McLaren χτύπησε σε κράσπεδο και στη συνέχεια έπεσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα το όχημα να σπάσει σε δύο κομμάτια πριν πάρει φωτιά.

Two people were killed when a McLaren crashed into a tree and burst into flames overnight in Irvine, police said. Relatives identified one of the victims as James Wehr, who co-founded South OC Cars and Coffee in San Clemente.



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Δύο επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί μέσα στα συντρίμμια. Οι συνθήκες γύρω από το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει εάν εμπλέκονται άλλα οχήματα.

Ο Βερ είχε ιδρύσει τη South OC Cars & Coffee στο Σαν Κλεμέντε μαζί με τον πατέρα του. Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης η μητέρα του, Σάρα, και ομάδα εθελοντών.

Οι διοργανωτές είχαν εκτιμήσει στο παρελθόν ότι η εκδήλωση προσελκύει συνήθως μεταξύ 800 και 1.000 οχημάτων, ενώ ορισμένα Σαββατοκύριακα ο αριθμός τους φτάνει τις 2.500.