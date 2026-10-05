Μαρινάκης: Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία, εμείς έχουμε ρεαλιστικές λύσεις - LIVE

Απαντήσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης: Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία, εμείς έχουμε ρεαλιστικές λύσεις - LIVE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρακολουθήστε τη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Αρχικά αναφέρθηκε στην αυτοψία του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη για την καταγραφή των προβλημάτων από την τελευταία κακοκαιρία.

Στη συνέχεια επισήμανε την νέα αποπληρωμή χρέους. Όπως πρόσθεσε εντός του 2026 η Ελλάδα θα αποπληρώσει 12,84 δισ. ευρώ. Κατόπιν αναφέρθηκε στα μέτρα για την φοιτητική στέγη.

«Πολύ σημαντική επίσκεψη ειδικά την περίοδο που λαμβάνει χώρα», επισήμανε για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. «Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς», πρόσθεσε σηειώνοντας ότι την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ερωτώμνος για τις εξελιξεις στην Ισπανία με την ανακοίνωση πρόωρων εκλογών ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Είναι μια ανακοίνωση που αφορά μια άλλη χώρα και θα δούμε τους επόμενους μήνες την κορύφωση της εκλογικής διαδικασίας. Δεν μας πέφτει λόγος. Με αφορμή αυτήν την εξέλιξη αξίζει μια επισήμανση. Όλα τα κράτη μέλη περνούν μια πληθωριστική κρίση. Το τελευταίο πράγματα που χρειάζεται ο κόσμος είναι μαγικές λύσεις και ‘κάντο όπως η μια χώρα ή η άλλη χώρα’. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση προσπαθεί, δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα κυβερνητικά μέτρα για την στέγαση.

«Αυτές είναι λύσεις ρεαλιστικές, όσα λέμε τα κάνουμε. Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία. Κι εδώ υπάρχει ζήτημα, αλλά κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα και τις δίκες της ρεαλιστικές λύσεις. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με παραπομπή σε άλλη χώρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Γονείς ομήρου που σκοτώθηκε από τη Χαμάς απέκτησαν αγοράκι από ωάριο που είχαν καταψύξει πριν από 25 χρόνια

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ με... υπονοούμενα ο Αποστολάκης: «Πάω κόντρα στο κύμα, αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα»

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρεις εγκαυματίες εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο

12:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός ο δείκτης του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο - Στο -0,75%

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ναουσέντα στο Μαξίμου - «Αναγκαία αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Άμυνας»

12:36ΥΓΕΙΑ

Κίνδυνος καρκίνου του μαστού: Τι μπορεί να αλλάξει ένα γενετικό τεστ πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής 2026:Το βραβείο απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία, εμείς έχουμε ρεαλιστικές λύσεις - LIVE

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός

12:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η θανατική ποινή σε κάθε μία από τις 50 πολιτείες - Ακόμα ζωντανή η Κρίστα Πάικ που έλαβε θανατηφόρα ένεση

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος στη Βουλή: «Υπομονή και ομόνοια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα»

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για δίκη Τεμπών: Παρέσυραν μια ολόκληρη χώρα στην «θεωρία της συγκάλυψης»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ποινική δίωξη στον επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης - Αναφορές για τραυματίες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο

11:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης - Αναφορές για τραυματίες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια - 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες, 5 νεκροί μέσα στο 2026

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής 2026:Το βραβείο απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρεις εγκαυματίες εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο

11:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή χωρίς να έχει προδιάθεση για καρκίνο - Το γενετικό τεστ που δεν έγινε ποτέ

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βιβλική καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου - Έως 25.000 τόνοι πατάτας χάθηκαν - Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο Οροπέδιο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ