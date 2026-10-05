Μαρινάκης: Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία, εμείς έχουμε ρεαλιστικές λύσεις - LIVE

Παρακολουθήστε τη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Αρχικά αναφέρθηκε στην αυτοψία του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη για την καταγραφή των προβλημάτων από την τελευταία κακοκαιρία.

Στη συνέχεια επισήμανε την νέα αποπληρωμή χρέους. Όπως πρόσθεσε εντός του 2026 η Ελλάδα θα αποπληρώσει 12,84 δισ. ευρώ. Κατόπιν αναφέρθηκε στα μέτρα για την φοιτητική στέγη.

«Πολύ σημαντική επίσκεψη ειδικά την περίοδο που λαμβάνει χώρα», επισήμανε για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. «Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς», πρόσθεσε σηειώνοντας ότι την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ερωτώμνος για τις εξελιξεις στην Ισπανία με την ανακοίνωση πρόωρων εκλογών ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Είναι μια ανακοίνωση που αφορά μια άλλη χώρα και θα δούμε τους επόμενους μήνες την κορύφωση της εκλογικής διαδικασίας. Δεν μας πέφτει λόγος. Με αφορμή αυτήν την εξέλιξη αξίζει μια επισήμανση. Όλα τα κράτη μέλη περνούν μια πληθωριστική κρίση. Το τελευταίο πράγματα που χρειάζεται ο κόσμος είναι μαγικές λύσεις και ‘κάντο όπως η μια χώρα ή η άλλη χώρα’. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση προσπαθεί, δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα κυβερνητικά μέτρα για την στέγαση.

«Αυτές είναι λύσεις ρεαλιστικές, όσα λέμε τα κάνουμε. Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία. Κι εδώ υπάρχει ζήτημα, αλλά κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα και τις δίκες της ρεαλιστικές λύσεις. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με παραπομπή σε άλλη χώρα».

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