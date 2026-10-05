Κρήτη: 25.000 τόνοι πατάτας καταστράφηκαν στο Λασίθι - Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο Οροπέδιο

Snapshot Περίπου 5.000 έως 6.000 στρέμματα πατάτας στο Οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισαν, με απώλειες 20.000 έως 25.000 τόνων παραγωγής.

Η πλημμύρα έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά τις καλλιέργειες, απειλώντας το εισόδημα περίπου 500 οικογενειακών επιχειρήσεων αγροτών.

Η συνολική οικονομική ζημιά εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια ευρώ και επηρεάζει όχι μόνο την πατάτα αλλά και άλλες καλλιέργειες και την τοπική οικονομία.

Οι παραγωγοί ζητούν άμεση καταγραφή ζημιών, πλήρη αποζημίωση της παραγωγής και ενεργοποίηση μέτρων στήριξης όπως κρατική αρωγή, φορολογικές ελαφρύνσεις και πάγωμα δανείων. Snapshot powered by AI

Μια τεράστια πληγή έχει αφήσει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής να βρίσκεται αντιμέτωπος με ανυπολόγιστη καταστροφή.

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκονται οι καλλιέργειες πατάτας. Χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν την παραγωγή που με κόπο καλλιέργησαν τους προηγούμενους μήνες να βρίσκεται πλέον κατεστραμμένη μέσα στα νερά.

Οι εκτιμήσεις του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, Μανώλη Πατεράκη, είναι δραματικές: περίπου 5.000 έως 6.000 στρέμματα πατάτας έχουν υποστεί καταστροφή, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε 20.000 έως 25.000 τόνους πατάτας.

«Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική», περιγράφει στο Newsbomb χαρακτηριστικά ο κ. Πατεράκης, μεταφέροντας την εικόνα που επικρατεί στα πλημμυρισμένα χωράφια.

Εικόνες καταστροφής στο Οροπέδιο Λασιθίου, με μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε λίμνη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις. INTIME NEWS

Το ύψος του νερού φτάνει τα τέσσερα μέτρα

Η εικόνα στο Οροπέδιο Λασιθίου είναι δύσκολη. Μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, ενώ το νερό παραμένει για ημέρες μέσα στα χωράφια.

Σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, το ύψος του νερού φτάνει ακόμη και τα τρία με τέσσερα μέτρα.

Η παρατεταμένη παραμονή του νερού στις καλλιέργειες δημιουργεί καταστροφικές συνθήκες για τις πατάτες. Όπως εξηγεί ο κ. Πατεράκης, οι καλλιέργειες δεν μπορούν να αντέξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα η παραγωγή να οδηγείται στην καταστροφή.

Κάτω από τα νερά βρίσκονται χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες πατάτας INTIME NEWS

Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για μια προσωρινή απώλεια της φετινής σοδειάς. Η πλημμύρα απειλεί συνολικά τον οικονομικό προγραμματισμό εκατοντάδων οικογενειών στην Κρήτη που στηρίζουν το εισόδημά τους στην αγροτική παραγωγή.

«Δεν θα μπορούν να ζήσουν, όχι να καλλιεργήσουν»

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται εκατοντάδες παραγωγοί και οικογένειες. Ο Μανώλης Πατεράκης κάνει λόγο για περίπου 500 παραγωγούς, στην πλειονότητά τους οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζουν το εισόδημά τους στην παραγωγή του Οροπεδίου.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή, όπως επισημαίνει, οι αγρότες έχουν ήδη επωμιστεί το κόστος της καλλιέργειας.

«Σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πετρέλαιο, εργατικά και όλα τα υπόλοιπα έξοδα έχουν ήδη πληρωθεί ή δημιουργήσει υποχρεώσεις. Η παραγωγή, όμως, που θα επέστρεφε αυτά τα χρήματα στους αγρότες χάθηκε μέσα στα νερά. Και αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο», πρόσθεσε.

Το νερό έχει καλύψει τις καλλιέργειες στο Οροπέδιο Λασιθίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην παραγωγή INTIME NEWS

Ο παραγωγός δεν χάνει μόνο το φετινό εισόδημα. Κινδυνεύει να μην έχει τα απαραίτητα κεφάλαια για να ξαναμπεί στα χωράφια την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

«Δεν θα μπορούν να ζήσουν, όχι να καλλιεργήσουν», είναι ουσιαστικά το μήνυμα που εκπέμπει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, περιγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Η καταστροφή δεν αφορά μόνο την πατάτα

Η πατάτα βρίσκεται στο επίκεντρο, όμως η ζημιά δεν περιορίζεται σε ένα προϊόν. Ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, περιγράφει την κατάσταση με μια χαρακτηριστική φράση: «Τα πάντα καταστράφηκαν, δεν έμεινε τίποτα από τις καλλιέργιες».

Πατάτες, οπωροκηπευτικά και άλλες καλλιέργειες έχουν βρεθεί στο έλεος των πλημμυρικών υδάτων.

Ο δήμαρχος εκτιμά ότι η συνολική οικονομική ζημιά μπορεί να φτάνει περίπου τα 8 εκατομμύρια ευρώ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση και ότι το πραγματικό μέγεθος των απωλειών θα πρέπει να καταγραφεί.

Πλημμυρισμένα χωράφια στο Οροπέδιο Λασιθίου INTIME NEWS

«Αν καταρρεύσει ο αγρότης, θα καταρρεύσει όλη η περιοχή»

Η αγροτική παραγωγή δεν αποτελεί απλώς μία οικονομική δραστηριότητα στο Οροπέδιο. Είναι ο βασικός κρίκος μιας ολόκληρης τοπικής αλυσίδας.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου υπογραμμίζει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, είτε ως αγρότες είτε ως κτηνοτρόφοι.

Γι' αυτό και η απώλεια της παραγωγής δεν σταματά στην πόρτα του χωραφιού. Ο αγρότης που δεν θα εισπράξει από την παραγωγή του δεν θα μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Και αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει την αγορά της περιοχής: τα καταστήματα, τα πρατήρια καυσίμων, τους προμηθευτές, τους επαγγελματίες και συνολικά την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Το μήνυμα που στέλνουν οι παραγωγοί είναι ξεκάθαρο: η καταστροφή των καλλιεργειών κινδυνεύει να μετατραπεί σε καταστροφή για ολόκληρη την οικονομία του Οροπεδίου.

Η αγροτική γη έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο όγκο νερού και λάσπης, με τους παραγωγούς να μετρούν τις πληγές τους INTIME NEWS

«Θέλουμε αποζημίωση της πραγματικής παραγωγής στο 100%»

Το βασικό αίτημα των παραγωγών είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η πλήρης αποζημίωση.

Ο Αγροτικός Σύλλογος ζητά αποζημίωση της πραγματικής παραγωγής στο 100%, με διαδικασίες που θα κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις.

«Πρέπει να γίνει αμέσως να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν αμέσως οι άνθρωποι», είναι το αίτημα που διατυπώνει ο Μανώλης Πατεράκης.

Παράλληλα, οι παραγωγοί ζητούν ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών στήριξης αλλά και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστροφές.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων και μέτρα που θα επιτρέψουν στους αγρότες να παραμείνουν παραγωγικοί.

Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια βρίσκεται η φετινή σοδειά των παραγωγών του Οροπεδίου, που πλέον θεωρείται σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη. INTIME NEWS

Στο τραπέζι και οι υποδομές

Παράλληλα με την οικονομική στήριξη, οι παραγωγοί θέτουν επιτακτικά και το ζήτημα των υποδομών.

Η αποκατάσταση και ενίσχυση των αποστραγγιστικών καναλιών, ο καθαρισμός καναλιών και ποταμών, αλλά και η αποκατάσταση του αγροτικού και οδικού δικτύου θεωρούνται κρίσιμες παρεμβάσεις.

Οι αγρότες ζητούν επίσης αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των θυροφραγμάτων, ώστε σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται σε συντονισμό με το όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης διαχωρίζει, ωστόσο, τις άμεσες ανάγκες από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Όπως επισημαίνει, οι υποδομές είναι αναγκαίες και ο δήμος θα τις διεκδικήσει, όμως αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών.

Η καταστροφή δεν περιορίζεται στις πατάτες, καθώς ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες και οπωροκηπευτικά στην περιοχή. INTIME NEWS

«Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι»

Η αγωνία του δημάρχου εστιάζεται στην καθημερινότητα των οικογενειών που έχασαν την παραγωγή τους.

Οι αγρότες έχουν ήδη προμηθευτεί φάρμακα, λιπάσματα και άλλα εφόδια για την καλλιέργεια. Οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν, την ώρα που η παραγωγή που θα δημιουργούσε τα έσοδα έχει χαθεί.

«Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι», τονίζει ο δήμαρχος, ζητώντας από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε οικονομική ενίσχυση.

Δεν είναι μόνο το κόστος της επόμενης καλλιέργειας. Είναι η ίδια η καθημερινή διαβίωση των οικογενειών που βρίσκεται πλέον υπό πίεση.

Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία - Κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί

Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές του νησιού πραγματοποιεί από σήμερα το πρωί, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο που μετέβη στην Κρήτη, προκειμένου να αποτιμήσει το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής που άφησε πίσω του το σφοδροτάτο κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών.

Στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, ενώ ακολούθησαν επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, έπειτα από σχετική προαναγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κατάσταση στις περισσότερες περιοχές του νησιού παραμένει δραματική. Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Οι αγροτικές υποδομές έχουν διαλυθεί, η παραγωγή πατάτας και τα κηπευτικά έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα, ενώ οι παραγωγοί ζητούν μέτρα στήριξης τύπου Daniel για γρήγορη αρωγή και αποζημιώσεις. Εξίσου εφιαλτικές είναι οι εικόνες στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλισε και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τοιχία ρεμάτων για να σώσουν τα σπίτια τους, ενώ στις πλαγιές του Ψηλορείτη δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν και βρέθηκαν νεκρά. Παράλληλα, λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, αποφασίστηκε η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων στον Δήμο Αμαρίου για τη Δευτέρα.

Σε εξέλιξη παραμένει και η επιχείρηση για τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση εμποδίζει την ασφαλή προσέγγισή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έμπειρους περιπατητές, οι οποίοι διατηρούν καλή επικοινωνία, έχουν μαζί τους γιατρό, φάρμακα και προμήθειες, και παραμένουν ψύχραιμοι μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη του νερού ώστε να επιχειρήσει η ομάδα από το Ξυλόσκαλο. Την ίδια στιγμή, κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιήθηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service για την άμεση παραγωγή χαρτογραφικών δεδομένων από δορυφορικές εικόνες, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με κυβερνητικό κλιμάκιο - Στο επίκεντρο οι μεγάλες καταστροφές

Ευρεία σύσκεψη εργασίας με κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο, με επίκεντρο την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην Κρήτη.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης περιέγραψε το μέγεθος των ζημιών ως «βιβλική καταστροφή», αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές που έχουν προκληθεί στις υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, με ιδιαίτερη αναφορά στις πληγείσες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Οροπέδιο Λασιθίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατάσταση του οδικού δικτύου. Όπως σημείωσε, σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στον δρόμο προς Ιεράπετρα - Φέρμα, ενώ κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στα Ζωνιανά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η αγροτική οδοποιία στην ενδοχώρα έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη η πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών στις εκμεταλλεύσεις τους.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση και την παρουσία του στην Κρήτη.

Η πρώτη εικόνα από την κακοκαιρία

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη εικόνα από τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Ο κ. Τσαπάκος τόνισε ότι «καμία υποδομή δεν μπορούσε να αντέξει» τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, πολλές υποδομές τόσο στο δημοτικό οδικό δίκτυο όσο και στο δίκτυο ύδρευσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ σοβαρές είναι οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθεί άμεσα τρόπος για την τάχιστη αποζημίωση των πληγέντων, καθώς οι συνέπειες της κακοκαιρίας έχουν επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την παραγωγική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Με τη συμμετοχή φορέων της Κρήτης

Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αποτίμηση των ζημιών, η αποκατάσταση των βασικών υποδομών και του οδικού δικτύου, καθώς και η στήριξη των πολιτών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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