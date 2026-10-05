Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι αυτοψίες - Ανυπολόγιστες καταστροφές, νεκρά ζώα και τόνοι λάσπης

Snapshot Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε την Κρήτη για αυτοψίες και αποτίμηση των καταστροφών από την κακοκαιρία των τελευταίων τριών ημερών.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος μετατράπηκε σε λίμνη από λασπόνερα, με σοβαρές ζημιές σε αγροτικές υποδομές και καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών.

Στα Ζωνιανά υπερχείλισε τοπικός ποταμός, με κατοίκους να καταστρέφουν γέφυρες και τοιχία για να προστατεύσουν τα σπίτια τους, ενώ δεκάδες ζώα έχασαν τη ζωή τους.

Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων στον Δήμο Αμαρίου λόγω προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης οκτώ εγκλωβισμένων στο φαράγγι της Σαμαριάς, με ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus για υποστήριξη μέσω δορυφορικών χαρτογραφήσεων. Snapshot powered by AI

Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές του νησιού πραγματοποιεί από σήμερα το πρωί, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο που μετέβη στην Κρήτη, προκειμένου να αποτιμήσει το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής που άφησε πίσω του το σφοδροτάτο κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών.

Στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, ενώ ακολούθησαν επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, έπειτα από σχετική προαναγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κατάσταση στις περισσότερες περιοχές του νησιού παραμένει δραματική. Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Οι αγροτικές υποδομές έχουν διαλυθεί, η παραγωγή πατάτας και τα κηπευτικά έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα, ενώ οι παραγωγοί ζητούν μέτρα στήριξης τύπου Daniel για γρήγορη αρωγή και αποζημιώσεις. Εξίσου εφιαλτικές είναι οι εικόνες στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλισε και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τοιχία ρεμάτων για να σώσουν τα σπίτια τους, ενώ στις πλαγιές του Ψηλορείτη δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν και βρέθηκαν νεκρά. Παράλληλα, λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, αποφασίστηκε η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων στον Δήμο Αμαρίου για τη Δευτέρα.

Σε εξέλιξη παραμένει και η επιχείρηση για τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση εμποδίζει την ασφαλή προσέγγισή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έμπειρους περιπατητές, οι οποίοι διατηρούν καλή επικοινωνία, έχουν μαζί τους γιατρό, φάρμακα και προμήθειες, και παραμένουν ψύχραιμοι μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη του νερού ώστε να επιχειρήσει η ομάδα από το Ξυλόσκαλο. Την ίδια στιγμή, κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιήθηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service για την άμεση παραγωγή χαρτογραφικών δεδομένων από δορυφορικές εικόνες, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων.

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