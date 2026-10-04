Ανοιχτές πληγές στην Κρήτη από την κακοκαιρία: Ανυπολόγιστες ζημιές σε οδικό δίκτυο και καλλιέργειες

Από τον Μυλοπόταμο και το Αμάρι έως το Οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα, οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία

Μίλτος Τσεκούρας

Ανοιχτές πληγές στην Κρήτη από την κακοκαιρία: Ανυπολόγιστες ζημιές σε οδικό δίκτυο και καλλιέργειες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κακοκαιρία στην Κρήτη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο, υποδομές, καλλιέργειες και δίκτυα ύδρευσης σε περιοχές όπως Μυλοπόταμος, Αμάρι, Οροπέδιο Λασιθίου και Ιεράπετρα.
  • Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε 204 επιχειρήσεις, μεταφέροντας 101 άτομα σε ασφαλείς περιοχές και αντιμετωπίζοντας πλημμύρες και φερτά υλικά.
  • Στο Οροπέδιο Λασιθίου καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, με πλημμυρισμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε αγροτικά προϊόντα.
  • Στον Μυλοπόταμο και το Αμάρι οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και προβλήματα υδροδότησης, δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  • Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές για αυτοψίες και συντονισμό των αποκαταστάσεων, ενώ τα σχολεία σε κάποιες δημοτικές ενότητες παραμένουν κλειστά λόγω των προβλημάτων.
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Μεγάλες πληγές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε οδικό δίκτυο, υποδομές, καλλιέργειες και δίκτυα ύδρευσης.

Από τον Μυλοπόταμο και το Αμάρι έως το Οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα, οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Μέσα σε λίγες ώρες, 101 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές, ενώ συνολικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 485 κλήσεις από την έναρξη των ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κρήτη. Μέχρι τις 12:30 της Κυριακής είχαν πραγματοποιηθεί 204 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και επτά κοπές δέντρων.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και έχουν προκαλέσει εκ νέου συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι.

Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι άνθρωποι δεν κινδύνευαν και δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και δύο ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ.

ΚΡΗΤΗ

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται στην Κρήτη, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, με ζημιές σε υποδομές, δρόμους, καλλιέργειες και περιουσίες.

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«Θάλασσα» νερού στο Οροπέδιο Λασιθίου

Βαρύ είναι το πλήγμα και στον πρωτογενή τομέα, με το Οροπέδιο Λασιθίου να βρίσκεται αντιμέτωπο με εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες.

Μεγάλες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει, ενώ σημαντικές ποσότητες πατάτας και άλλων αγροτικών προϊόντων έχουν βρεθεί κάτω από το νερό και τη λάσπη. Η πραγματική έκταση των ζημιών αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν υποχωρήσουν τα νερά και καταστεί δυνατή η πρόσβαση των παραγωγών στις καλλιέργειές τους.

Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε λασπότοπους και αγροτικούς δρόμους να παραμένουν σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι.

Σοβαρά προβλήματα σε Μυλοπόταμο και Αμάρι

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στον Μυλοπόταμο και το Αμάρι.

Στα Ζωνιανά, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στην υδροδότηση των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων.

Μηχανήματα έργου και συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση λάσπης, πετρών και άλλων φερτών υλικών, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με τις ζημιές να δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Προβλήματα καταγράφονται και στον Δήμο Αμαρίου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, λάσπης και πετρών από τις ορεινές περιοχές. Σημαντικές παρεμβάσεις απαιτούνται στην ευρύτερη περιοχή του Φουρφουρά και των Πλατανίων, αλλά και στις οδικές συνδέσεις με γειτονικούς οικισμούς.

ΚΡΗΤΗ

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται στην Κρήτη, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, με ζημιές σε υποδομές, δρόμους, καλλιέργειες και περιουσίες

Eurokinissi

Προβλήματα και στα Ανώγεια – Κλειστά σχολεία στον Μυλοπόταμο

Στα Ανώγεια, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με δρόμους που οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να έχουν καταστεί σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι.

Παράλληλα, στον Δήμο Μυλοποτάμου αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των προβλημάτων πρόσβασης και των ζημιών που έχουν προκληθεί στα δίκτυα υδροδότησης, με τον δήμο να επικαλείται την ανάγκη να διασφαλιστούν η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής.

Στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου, αντίθετα, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

420 χιλιοστά βροχής στο Ξυλόσκαλο

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι το ύψος της βροχής που καταγράφηκε στο Ξυλόσκαλο Χανίων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, καταγράφηκαν 420 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 420 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Αυτοψία από κυβερνητικό κλιμάκιο

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μεταβαίνει στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και να συντονίσει την καταγραφή των ζημιών και τις διαδικασίες αποκατάστασης.

Στο κλιμάκιο συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, ώστε να έχει εικόνα από το πεδίο για τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να εξασθενήσουν από την Κυριακή, ωστόσο το βάρος πλέον μεταφέρεται στην αποκατάσταση των ζημιών και στην πλήρη καταγραφή των συνεπειών της κακοκαιρίας.

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