Drone καταγράφει την απόλυτη καταστροφή στο Λασίθι - Χωράφια και δρόμοι στη λάσπη - Βίντεο

Snapshot Το Οροπέδιο Λασιθίου υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πλημμύρες και λάσπη μετά την κακοκαιρία, με κατεστραμμένες καλλιέργειες και δρόμους αδιάβατους.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της σοβαρότητας των καταστροφών.

Οι αγροτικές εκτάσεις και υποδομές καλύφθηκαν από νερό και φερτά υλικά, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Οι κάτοικοι καλούνται να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταγραφή και αποτίμηση των καταστροφών.

Η αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να απαιτήσει χρόνο και σημαντικές παρεμβάσεις. Snapshot powered by AI

Εικόνες βαθιάς καταστροφής καταγράφονται στο Οροπέδιο Λασιθίου, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της πλημμυρισμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες καλλιέργειες και δρόμους θαμμένους κάτω από λάσπη και φερτά υλικά.

Βίντεο από drone που εξασφάλισε το Cretalive.gr αποτυπώνει από ψηλά το μέγεθος του πλήγματος, αποκαλύπτοντας μια περιοχή που έχει αλλάξει όψη μέσα σε λίγες ώρες.

Στα εναέρια πλάνα, δρόμοι και χωράφια μοιάζουν να έχουν χαθεί μέσα σε ένα απέραντο λασπωμένο τοπίο, με μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν καλύψει αγροτικές εκτάσεις και υποδομές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης o Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

O Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ζημιές είναι εκτεταμένες και η επόμενη ημέρα βρίσκει κατοίκους και παραγωγούς αντιμέτωπους με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Περιουσίες έχουν καλυφθεί από λάσπη, ενώ οι καλλιέργειες έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την τοπική αγροτική οικονομία.

Οι εικόνες από την περιοχή παραπέμπουν σε μεγάλες πλημμυρικές καταστροφές, με το σκηνικό να θυμίζει σε αρκετά σημεία όσα είχαν καταγραφεί μετά την κακοκαιρία «Daniel».

https://www.instagram.com/p/DeCW-qWIYFx/

Η απόγνωση των κατοίκων

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς του Οροπεδίου, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.Δρόμοι έχουν καταστεί δύσβατοι, χωράφια έχουν μετατραπεί σε λασπωμένες εκτάσεις και η αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να απαιτήσει χρόνο και σημαντικές παρεμβάσεις.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην καταγραφή της καταστροφής και στην αποτίμηση των ζημιών.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έχει καλέσει τους δημότες που έχουν υποστεί ζημιές να προσέλθουν άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και να καταθέσουν αίτηση, δηλώνοντας την περιοχή και το μέγεθος της ζημιάς.

Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την επίσημη αποτίμηση των καταστροφών και τις επόμενες κινήσεις αποκατάστασης.

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