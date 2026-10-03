Τραγωδία με 19χρονη: Παραπονέθηκε για έναν ήπιο πονοκέφαλο σε πάρτι και λίγες ώρες αργότερα πέθανε

Snapshot Η 19χρονη Lidia Connolly παρουσίασε ξαφνικό ήπιο πονοκέφαλο σε πάρτι, που εξελίχθηκε σε σοβαρή αδιαθεσία.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Worcester όπου διαγνώστηκε με εγκεφαλική αιμορραγία και απεβίωσε λίγες ώρες αργότερα.

Η οικογένειά της δεν περίμενε την τραγική εξέλιξη, καθώς η Lidia ήταν υγιής και χαρούμενη πριν την αδιαθεσία.

Η μητέρα της περιέγραψε την κόρη της ως έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να κάνει τους άλλους να χαμογελούν με μικρές χειρονομίες αγάπης. Snapshot powered by AI

Μια βραδιά που ξεκίνησε με μουσική, χορό και γέλια κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία για μια οικογένεια στο Worcestershire της Αγγλίας.

Η 19χρονη Lidia Connolly βρισκόταν σε πάρτι φίλου της τον περασμένο Μάιο, όταν άρχισε να παραπονιέται για έναν ήπιο πονοκέφαλο. Τίποτα εκείνη τη στιγμή δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

Λίγο νωρίτερα, η Lidia τραγουδούσε και χόρευε με την παρέα της. Όταν είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, οι δικοί της άνθρωποι θεώρησαν ότι ίσως είχε κουραστεί, δεν είχε φάει αρκετά ή χρειαζόταν απλώς λίγο νερό και ξεκούραση.

Η μητέρα της, Penny Connolly, περιέγραψε στο BBC πως εκείνη τη στιγμή κανείς δεν φανταζόταν ότι ο πονοκέφαλος ήταν προειδοποίηση για κάτι τόσο σοβαρό.

Πήγε στην τουαλέτα και δεν επέστρεψε

Η κατάσταση της 19χρονης άρχισε σύντομα να επιδεινώνεται. Η Lidia πήγε στην τουαλέτα, όμως όταν δεν επέστρεψε, οι φίλοι της ανησύχησαν και πήγαν να δουν αν ήταν καλά.Τη βρήκαν χωρίς να ανταποκρίνεται.

Η 19χρονη Lidia Connolly

Η μητέρα της θυμάται πως αρχικά αναρωτήθηκαν αν είχε πιει περισσότερο από όσο νόμιζαν, όμως γρήγορα έγινε σαφές ότι κάτι πολύ πιο σοβαρό συνέβαινε.

Κλήθηκε ασθενοφόρο και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο. Η Lidia εξακολουθούσε να αναπνέει, όμως δεν αντιδρούσε.

Η διάγνωση στο νοσοκομείο

Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο Worcester Hospital, όπου οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Λίγες ώρες αργότερα, στις 25 Μαΐου, άφησε την τελευταία της πνοή. Η ξαφνική απώλειά της βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της, οι οποίοι μέχρι λίγες ώρες πριν τη θυμούνταν γεμάτη ζωή, να χορεύει και να διασκεδάζει.

Η 19χρονη Lidia Connolly

«Θα έκανε τα πάντα μόνο και μόνο για να κάνει κάποιον να χαμογελάσει»

Η Penny Connolly μίλησε με συγκίνηση για τον χαρακτήρα της κόρης της. Όπως είπε, η Lidia ήταν ένας άνθρωπος που αντλούσε χαρά από το να κάνει τους άλλους να αισθάνονται όμορφα. Συνήθιζε να αγοράζει μικρά, αστεία δωράκια στους ανθρώπους γύρω της «μόνο και μόνο για να τους κάνει να χαμογελάσουν».

«Ήταν υπέροχη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν τέλεια», είπε η μητέρα της.

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