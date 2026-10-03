Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ ζήτησε την προσεκτική διαχείρισή του από την Εθνική Ελλάδας

Snapshot Η Ντόρτμουντ ζήτησε από την Εθνική Ελλάδας να διαχειριστεί προσεκτικά τον χρόνο συμμετοχής του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα στα επόμενα παιχνίδια.

Ο Καρέτσας έχει αγωνιστεί βασικός στα τρία τελευταία ματς της Εθνικής, συμπεριλαμβανομένου και του πλήρους 90λεπτου απέναντι στη Γερμανία.

Υπάρχει ανησυχία στη Ντόρτμουντ για την επιβάρυνση του νεαρού, ιδίως μετά το περιστατικό αδιαθεσίας του στην πρεμιέρα του Champions League με τη Βιγιαρεάλ.

Η γερμανική ομάδα επιθυμεί να αποφευχθεί η υπερβολική κόπωση του Καρέτσα ώστε να είναι διαθέσιμος και σε καλή κατάσταση για το επόμενο παιχνίδι της Ντόρτμουντ στη Βρέμη.

Η επικοινωνία με την Εθνική εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης του αγωνιστικού φόρτου ενός νεαρού ποδοσφαιριστή με αυξημένο πρόγραμμα αγώνων. Snapshot powered by AI

Η Ντόρτμουντ φέρεται να επικοινώνησε με την Εθνική Ελλάδας, ζητώντας να υπάρξει προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα επόμενα παιχνίδια.

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς ξεκίνησε βασικός και στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις της Εθνικής απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Μάλιστα, στο παιχνίδι με τη Γερμανία αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Στη γερμανική ομάδα φέρεται να υπάρχει προβληματισμός για το αγωνιστικό φορτίο του νεαρού ποδοσφαιριστή, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στο Champions League, όταν ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας αισθανθεί αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ ζήτησαν από την ελληνική πλευρά να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνσή του, ώστε να επιστρέψει στη Γερμανία σε καλή αγωνιστική κατάσταση και χωρίς επιπλέον συσσωρευμένη κόπωση.

🟡⚫️ BVB bittet Griechenland: Karetsas schonen! Konstantinos Karetsas stand in allen drei Nations-League-Spielen Griechenlands in der Startelf – beim historischen Sieg gegen Deutschland sogar über die volle Distanz. 🇬🇷🔥 Laut Sky Sport hat Borussia Dortmund deshalb Kontakt zum griechischen Verband aufgenommen und darum gebeten, das 18-jährige BVB-Talent dosiert einzusetzen. Der Hintergrund: Karetsas hat zuletzt ein hohes Pensum absolviert und empfängt mit Dortmund bereits fünf Tage später Werder Bremen. 🏟️⚽️ — Sky Sport (@SkySportDE) October 3, 2026

Το timing θεωρείται σημαντικό για τη γερμανική ομάδα, καθώς μόλις πέντε ημέρες μετά την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βέρντερ Βρέμης.

Η γερμανική ομάδα θέλει να έχει τον Καρέτσα διαθέσιμο και σε καλή κατάσταση, με δεδομένο το αυξημένο πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων. Η επικοινωνία με την Εθνική, εφόσον επιβεβαιώνεται, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας διαχείρισης του φόρτου ενός ποδοσφαιριστή που βρίσκεται μόλις στα 18 του χρόνια.

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