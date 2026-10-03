Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ ζήτησε την προσεκτική διαχείρισή του από την Εθνική Ελλάδας

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα

Μίλτος Τσεκούρας

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ ζήτησε την προσεκτική διαχείρισή του από την Εθνική Ελλάδας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ντόρτμουντ ζήτησε από την Εθνική Ελλάδας να διαχειριστεί προσεκτικά τον χρόνο συμμετοχής του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα στα επόμενα παιχνίδια.
  • Ο Καρέτσας έχει αγωνιστεί βασικός στα τρία τελευταία ματς της Εθνικής, συμπεριλαμβανομένου και του πλήρους 90λεπτου απέναντι στη Γερμανία.
  • Υπάρχει ανησυχία στη Ντόρτμουντ για την επιβάρυνση του νεαρού, ιδίως μετά το περιστατικό αδιαθεσίας του στην πρεμιέρα του Champions League με τη Βιγιαρεάλ.
  • Η γερμανική ομάδα επιθυμεί να αποφευχθεί η υπερβολική κόπωση του Καρέτσα ώστε να είναι διαθέσιμος και σε καλή κατάσταση για το επόμενο παιχνίδι της Ντόρτμουντ στη Βρέμη.
  • Η επικοινωνία με την Εθνική εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης του αγωνιστικού φόρτου ενός νεαρού ποδοσφαιριστή με αυξημένο πρόγραμμα αγώνων.
Snapshot powered by AI

Η Ντόρτμουντ φέρεται να επικοινώνησε με την Εθνική Ελλάδας, ζητώντας να υπάρξει προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα επόμενα παιχνίδια.

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς ξεκίνησε βασικός και στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις της Εθνικής απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Μάλιστα, στο παιχνίδι με τη Γερμανία αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Στη γερμανική ομάδα φέρεται να υπάρχει προβληματισμός για το αγωνιστικό φορτίο του νεαρού ποδοσφαιριστή, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στο Champions League, όταν ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας αισθανθεί αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ ζήτησαν από την ελληνική πλευρά να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνσή του, ώστε να επιστρέψει στη Γερμανία σε καλή αγωνιστική κατάσταση και χωρίς επιπλέον συσσωρευμένη κόπωση.

Το timing θεωρείται σημαντικό για τη γερμανική ομάδα, καθώς μόλις πέντε ημέρες μετά την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βέρντερ Βρέμης.

Η γερμανική ομάδα θέλει να έχει τον Καρέτσα διαθέσιμο και σε καλή κατάσταση, με δεδομένο το αυξημένο πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων. Η επικοινωνία με την Εθνική, εφόσον επιβεβαιώνεται, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας διαχείρισης του φόρτου ενός ποδοσφαιριστή που βρίσκεται μόλις στα 18 του χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κοράκι που «εντάχθηκε» στη ΔΙΑΣ – Η τρυφερή ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με 19χρονη: Παραπονέθηκε για έναν ήπιο πονοκέφαλο σε πάρτι και λίγες ώρες αργότερα πέθανε

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Vexillum Sciacca 2026: Στον διακεκριμένο Έλληνα καθηγητή Νικόλαο Δασκαλάκη το Ειδικό Βραβείο Ιατρικής Έρευνας

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Drone καταγράφει την απόλυτη καταστροφή στο Λασίθι - Χωράφια και δρόμοι στη λάσπη - Βίντεο

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Σε συναγερμό η Κρήτη: Πάνω από 22.000 κεραυνούς σε ένα 24ωρο - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

19:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ ζήτησε την προσεκτική διαχείρισή του από την Εθνική Ελλάδας

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Cornell: Ειδική εισαγγελέας αναλαμβάνει την έρευνα για τον ατιμώρητο ομαδικό βιασμό

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένας στους δύο θέλει exit από το Brexit - Τι καταγράφει νέα δημοσκόπηση

19:00ΥΓΕΙΑ

Τι μπορεί να συμβαίνει αν η κίνηση του ώμου σας δυσκολεύει κάθε μέρα και πιο πολύ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποστέλλουν ηχηρό μήνυμα για την φροντίδα των τετράποδων φίλων μας

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους και επεισόδια για το στεγαστικό

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 24ωρη γραμμή για τις ανάγκες των πληγέντων από τις πλημμύρες στο δήμο Μυλοποτάμου

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός δύο ταχυτήτων: Βροχές και 29άρια στην Κρήτη, παγωνιά στη βόρεια Ελλάδα, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: «Σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτης - Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την εφιαλτική πτήση

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης από άκρη σε άκρη στην Κρήτη: Δρόμοι στη θάλασσα, εκκενώσεις, οκτώ εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Βίντεο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στον Πύργο Ηλείας - Καίει σε χώρο με απορρίμματα, «σηκώθηκαν» αεροσκάφη

17:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μπαράζ» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Ο «χάρτης» καταβολών από 5 έως 9 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

12:42LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

17:09ΕΛΛΑΔΑ

«Το παρελθόν γίνεται ζωντανό όταν το πλησιάζεις - Μαθαίνουμε για ζωές που αλλιώς θα έμεναν άγνωστες»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της -«Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα» - Τι καταγγέλλει στο Newsbomb

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός δύο ταχυτήτων: Βροχές και 29άρια στην Κρήτη, παγωνιά στη βόρεια Ελλάδα, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης από άκρη σε άκρη στην Κρήτη: Δρόμοι στη θάλασσα, εκκενώσεις, οκτώ εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Βίντεο

19:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ ζήτησε την προσεκτική διαχείρισή του από την Εθνική Ελλάδας

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Η φρίκη του πολέμου: Ρώσοι στρατιώτες τρώνε φλοιούς δέντρων και πίνουν τα ούρα τους για να επιβιώσουν

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας: Πώς η κλήση στο 112 έσωσε τους 20 εγκλωβισμένους στα Φέρμα Λασιθίου – Ο ρόλος του γεωεντοπισμού

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με 19χρονη: Παραπονέθηκε για έναν ήπιο πονοκέφαλο σε πάρτι και λίγες ώρες αργότερα πέθανε

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένας στους δύο θέλει exit από το Brexit - Τι καταγράφει νέα δημοσκόπηση

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Έκλεβαν πολυτελή δίκυκλα και αυτοκίνητα – 8 συλλήψεις, πάνω από 350.000 ευρώ η «λεία»

17:28LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Βαρύ το κλίμα στο 40ήμερο μνημόσυνο – Συγκινημένοι οικογένεια και φίλοι

15:21LIFESTYLE

Ελένη Καστάνη: «Παναγία μου, πού ήρθα;» - Η αναφορά στον Μαζωνάκη και στην εμπειρία της από ιατρείο στο Κολωνάκι

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: «Σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτης - Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την εφιαλτική πτήση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ