Μήνυμα φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς από Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και Ντορέττα Παπαδημητρίου

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, προωθεί την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Το πρόγραμμα διδάσκει στους πολίτες πώς να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε έκτακτα προβλήματα υγείας των κατοικιδίων τους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές διάσωσης και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ειδικό εκπαιδευτικό προπλάσμα του Ε.Ε.Σ.

Οι Πρώτες Βοήθειες για ζώα αποσκοπούν στην αποκατάσταση ζωτικών λειτουργιών και τη μείωση πόνου μέχρι την ανάληψη από κτηνίατρο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα και παρέχει αναλυτική ενημέρωση από ειδικούς του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), σε συνεργασία με την γνωστή ηθοποιό, Ντορέττα Παπαδημητρίου και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων (4/10), αναδεικνύει την σπουδαιότητα γνώσης «Πρώτων Βοηθειών για τους τετράποδους φίλους μας», το καινοτόμο, πρωτοποριακό και ιδιαίτερα χρήσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες πως πρέπει να ανταποκριθούν, έγκαιρα και αποτελεσματικά, αν το κατοικίδιό τους αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο πρόβλημα υγείας.

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Η αγαπημένη ηθοποιός, έχοντας στο πλευρό της το αξιαγάπητο σκυλάκι της, την «Gigi», εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές διάσωσης (αντιμετώπιση πνιγμονής, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κ.α.) σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόπλασμα του Ε.Ε.Σ. και παράλληλα ενημερώθηκε αναλυτικά, από εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. για όλα όσα πρέπει να γνωρίζει για να μπορεί να προσφέρει βοήθεια, με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

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Υπενθυμίζεται ότι οι «Πρώτες Βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας» του Ε.Ε.Σ. είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε, με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του σκύλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του, την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος.

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Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Ε.Σ. εδώ