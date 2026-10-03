Βρετανία: Ένας στους δύο θέλει exit από το Brexit - Τι καταγράφει νέα δημοσκόπηση

Snapshot Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Messina Group, το 49% των Βρετανών ψηφοφόρων επιθυμεί την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 28,5% είναι αντίθετο.

Ο ηγέτης των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε την έναρξη επανεξέτασης των επιλογών για τη σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας πλήρους επανένταξης.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητο νέο δημοψήφισμα ή νέα εκλογική εντολή για την απόφαση επιστροφής στην ΕΕ, ενώ το 23% δεν επιθυμεί στενότερη σχέση με την ΕΕ.

Παρά τη στροφή της κοινής γνώμης, υπάρχουν επιφυλάξεις στο εσωτερικό των Εργατικών και της κυβέρνησης σχετικά με το πολιτικό κόστος μιας νέας συζήτησης για το Brexit.

Το 52,4% θεωρεί ότι η αποχώρηση από την ΕΕ το 2016 ήταν λάθος και το 54,9% χαρακτηρίζει το Brexit αποτυχία, ενώ σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί να υποστηρίζει θέματα όπως η εθνική κυριαρχία και ο έλεγχος της μετανάστευσης. Snapshot powered by AI

Σχεδόν οι μισοί Βρετανοί ψηφοφόροι τάσσονται υπέρ της επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση, την ώρα που η συζήτηση για τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ επανέρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η έρευνα της Messina Group (TMG), στην οποία συμμετείχαν 11.461 πολίτες το διάστημα 12-24 Σεπτεμβρίου, κατέγραψε ποσοστό 49% υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ, έναντι 28,5% που τάχθηκε κατά.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία μετά την τοποθέτηση του ηγέτη των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη επανεξέτασης των επιλογών για τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρώπη. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η συζήτηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και την πλήρη επανένταξη στην ΕΕ.

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να δει τη Βρετανία να επιστρέφει στην Ένωση «στη διάρκεια της ζωής του», ενώ το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης ενόψει των επόμενων εκλογών.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση

Η επανένταξη στην ΕΕ ήταν η δημοφιλέστερη από τις επτά επιλογές που τέθηκαν στους ερωτηθέντες. Ακολούθησε η διατήρηση της σημερινής σχέσης με παράλληλη μείωση των εμπορικών εμποδίων, με 48,2% υπέρ και 20,9% κατά.

Η συμμετοχή σε τελωνειακή ένωση συγκέντρωσε 47,1% θετικές απαντήσεις, ενώ η ένταξη στην ενιαία αγορά υποστηρίχθηκε από 45,1%. Παρόμοιο ποσοστό, 45,5%, συγκέντρωσε η πρόταση για καθεστώς «associate membership».

Η διατήρηση της σημερινής σχέσης με την ΕΕ υποστηρίχθηκε από 42% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις 27,9% τάχθηκε υπέρ μιας ακόμη μεγαλύτερης απομάκρυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο μιας πιθανής επανένταξης, το 25,9% δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα, το 22,9% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και το 8,4% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αντίθετα, το 23% δεν επιθυμεί στενότερη σχέση με την ΕΕ.

Το ερώτημα του δημοψηφίσματος

Η έρευνα εξέτασε και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση για την επιστροφή στην ΕΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις ψηφοφόρους θεωρεί απαραίτητο ένα νέο δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδο, ενώ περισσότεροι από ένας στους έξι θεωρούν ότι θα αρκούσε μια νέα εκλογική εντολή. Παρόμοιο ποσοστό εκτιμά ότι την τελική απόφαση θα μπορούσε να λάβει το Κοινοβούλιο.

Η δημοσκόπηση εξέτασε παράλληλα και την επίδραση διαφορετικών πολιτικών μηνυμάτων στην εκλογική απήχηση των Εργατικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα σενάρια που προέβλεπαν στενότερη σχέση με την ΕΕ συνδέονταν με αύξηση του ποσοστού του κόμματος μεταξύ 4,3 και 7,4 ποσοστιαίων μονάδων, με σημαντικό μέρος των μετακινήσεων να προέρχεται από τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

Οι επιφυλάξεις στους Εργατικούς

Παρά τα ευρήματα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχουν επιφυλάξεις για το πολιτικό κόστος μιας νέας συζήτησης γύρω από το Brexit. Αρκετοί υπουργοί, ιδιαίτερα όσοι εκπροσωπούν εκλογικές περιφέρειες που είχαν ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ το 2016, έχουν προειδοποιήσει ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή.

Η αναπληρώτρια ηγέτης των Εργατικών, Λούσι Πάουελ, έχει υποστηρίξει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη σχέση με την Ευρώπη, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά έχει εκφράσει αντίθεση σε μια κίνηση πέρα από την υφιστάμενη προσπάθεια επαναπροσέγγισης.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν εκφράσει ο υπουργός Εμπορίου Τζόναθαν Ρέινολντς και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, η οποία έχει επισημάνει ότι η επανένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί απλή διαδικασία και ότι θα πρέπει να εξεταστεί το κόστος μιας τέτοιας επιλογής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται ο Guardian, στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχει η άποψη ότι η συζήτηση για τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ είναι αναγκαία, αλλά τα επιχειρήματα θα πρέπει να διατυπωθούν με προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που είχαν ψηφίσει υπέρ του Brexit.

Η εικόνα για το Brexit

Η ίδια έρευνα καταγράφει μεταβολή της στάσης των ψηφοφόρων απέναντι στην απόφαση του 2016. Το 52,4% θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος που αποχώρησε από την ΕΕ, ενώ το 29,7% θεωρεί ότι η απόφαση ήταν σωστή.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Brexit: το 54,9% το χαρακτηρίζει αποτυχία, έναντι 12,2% που το θεωρεί επιτυχία. Το 23,2% απαντά ότι δεν ήταν ούτε επιτυχία ούτε αποτυχία, ενώ το 9,7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Παρά τη μετατόπιση αυτή, ζητήματα που συνδέθηκαν με την εκστρατεία υπέρ του Brexit, όπως ο έλεγχος της μετανάστευσης και η εθνική κυριαρχία, εξακολουθούν να έχουν απήχηση σε σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος.

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων θεωρούν το εμπόριο με την ΕΕ σημαντικότερο από το εμπόριο με τις ΗΠΑ ή την Κίνα σε περίπτωση που η Βρετανία έπρεπε να επιλέξει προτεραιότητα. Παράλληλα, τέσσερις στους πέντε θέλουν να διατηρηθεί η λίρα, ενώ η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποστηρίζεται από το 53,4%, έναντι 24,2%.

Η επαναφορά του ευρωπαϊκού ζητήματος έχει προκαλέσει την αντίδραση και του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος υποστήριξε ότι η νέα συζήτηση γύρω από το Brexit ενισχύει πολιτικά τη δική του ατζέντα. Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη και δημοσκόποι εξετάζουν τα δεδομένα της κοινής γνώμης προκειμένου να αποτιμήσουν τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις μιας αλλαγής στη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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