Στα όρια «εθνικού διχασμού» η Βρετανία λόγω Brexit - Λιγότεροι από τους μισούς περήφανοι για τη χώρα

Μία έρευνα που αντανακλά τις επιπτώσεις του Brexit στην κοινωνία, που νοσταλγεί τις παλιές καλές μέρες

AP
Οι Βρετανοί δείχνουν μία δραματική μεταστροφή ως απόρροια του Brexit με τα ποσοστά εκείνων που νιώθουν υπερήφανοι για τη χώρα τους, να έχουν μειωθεί σε σημείο «εθνικού διχασμού», όπως αποκαλύπτει έρευνα του King's College του Λονδίνου (KCL) και της εταιρίας δημοσκοπήσεων Ipsos.

Στα συμπεράσματα της έρευνας διαπιστώνεται μια «τρομακτική αύξηση της αίσθησης του εθνικού διχασμού» που ξεκίνησε μετά το Brexit και φαίνεται να έχει «μεταμορφωθεί» σε κομματικές, πολιτικές και άλλες διαιρέσεις γύρω από τη μετανάστευση και τους «πολιτιστικούς πολέμους», ενώ η ζωή ήταν καλύτερη στο παρελθόν.

Το αίσθημα περηφάνειας για τη χώρα αφορά όλο και λιγότερους Βρετανούς, πέφτοντας από 56% σε 46% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Όσον αφορά το αίσθημα διχασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικά, το 84% των ανθρώπων δήλωσαν ότι αισθάνονται έτσι, από 74% το 2020.

Ακριβώς οι μισοί άνθρωποι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο πολιτισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει πολύ γρήγορα, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό (48%) λέει ότι θα ήθελε η χώρα τους να είναι «όπως ήταν παλιά».

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι το 86% των ανθρώπων αισθάνεται τώρα ότι υπάρχει ένταση μεταξύ των μεταναστών και των ατόμων που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο – από 74% το 2023 και σημειώνοντας νέο υψηλό.

Και τα ευρήματα δείχνουν ότι η κοινή γνώμη για τα δικαιώματα των τρανς έχει «μετατοπιστεί σημαντικά», με εκείνους που θεωρούν ότι έχουν «πάει πολύ μακριά» να υπερδιπλασιάζονται, φθάνοντας το 39% από 17% το 2020.

Επίσης, το 48% του κοινού δήλωσε ότι θεωρεί ότι ο όρος «Woke» αποτελεί προσβολή και όχι κομπλιμέντο, από το 24% που ήταν το 2020.

Ο κ. Duffy είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ζήσει «μια απίστευτα διχαστική περίοδο γύρω από το δημοψήφισμα για την ΕΕ και τα επακόλουθά του» και ότι ο διχασμός φαίνεται να έχει «μεταμορφωθεί σε κομματικές πολιτικές και άλλες διαιρέσεις, με τη στάση απέναντι στη μετανάστευση και την ταχύτητα της αλλαγής κουλτούρας γενικότερα στο επίκεντρό τους».

Ο Gideon Skinner, ανώτερος διευθυντής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ipsos, δήλωσε: «Οι αντιλήψεις για την πολιτική και πολιτιστική δυσαρμονία αυξάνονται, αντανακλώντας μια κοινωνία που παλεύει με τη νοσταλγία, τον ρυθμό της αλλαγής και τις αυξανόμενες εντάσεις σχετικά με τη μετανάστευση και με πολωμένες απόψεις σχετικά με το τι σημαίνουν όροι όπως «woke».

Με πληροφορίες από indepentent

