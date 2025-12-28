Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS

Η υψηλή ατομσφαιρική πίεση επιστρέφει και απλώνεται πάνω από την ανατολική Μεσόγειο επανακαθορίζοντας τον καιρό των επόμενων ημερών.

Παρά το ότι σήμερα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και να κινούνται λίγο πάνω από τις κλιματικές μέσες τιμές, Ιταλοί μετεωρολόγοι από το ilmeteo.com προειδοποιούν για ανατροπή στις τελευταίες ημέρες του 2025 και με την είσοδο του νέου έτους.

Βαθμούς υπό το 0 δίνει η εφαρμογή Windy για Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα windy.com

Και αυτό διότι από τη Βόρεια Ευρώπη και τις πολικές περιοχές αναμένεται να κατέβουν ιδιαίτερα ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν και προς την Ελλάδα, φέρνοντας την πρώτη ουσιαστική «εισβολή» του χειμώνα της σεζόν.

Σε αυτό συμφωνούν και τα αμερικάνικα μοντέλα του GFS, όπως εξήγησε και ο Θοδωρής Κολυδάς, που τόνισε ότι είναι το αμερικάνικο μοντέλο που επιμένει σε ένα πιο 'βαρύ' σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα», παρατηρεί ο έμπειρος μετεωρολόγος και συνεχίζει: «Σε αυτή την εκδοχή, το πεδίο ευνοεί πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, ειδικά για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας». Τονίζει πάντως, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πολύ πιο επιθετικό από τα Ευρωπαϊκά όμως ECMWF

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Για σήμερα πάντως η ΕΜΥ προβλέπει σχεδόν αίθριο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Κρήτη. Aπό το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

