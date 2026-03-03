Υπουργείο Υγείας και ΠΟΥ παρουσίασαν το ψηφιακό εργαλείο που θα διαμορφώνει τις πολιτικές υγείας

Από 13 μονάδες υγείας του ΕΣΥ ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Health-IQ, που στοχεύει στη συστηματική μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, μέσα από την αξιοποίηση επιστημονικών δεικτών και δεδομένων.

Την Τρίτη (03/03/2026), η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης), που υλοποιούν από κοινού το πρόγραμμα, παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Quality for All» που θα συγκεντρώνει, θα ενοποιεί και αξιολογεί δεδομένα από όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, μετατρέποντας κατακερματισμένες πληροφορίες σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εικόνα της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα.

Οι φορείς που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση είναι 7 δημόσια νοσοκομεία και 6 Κέντρα Υγείας από 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Στην Αττική συμμετέχουν τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, Λαϊκό, Αττικόν και τα Κέντρα Υγείας Αμαρουσίου, Αλεξάνδρας, Περιστερίου 1ο, Αγίων Αναργύρων-Νέας Φιλαδέλφειας. Στη Θεσσαλονίκη τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ, το γενικό νοσοκομείο Πέλλας, το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης και τέλος, στην Κρήτη, το Βενιζέλειο νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου.

Από τις παραπάνω μονάδες υγείας, θα συγκεντρώνονται δεδομένα για 170 δείκτες ποιότητας, στην πλατφόρμα Quality-for-All. Στους δείκτες περιλαμβάνονται:

- 14 οικονομικοί δείκτες για την πορεία των δαπανών δαπάνης, αξιολογήσεις κόστος-οφέλους κ.α.

- 26 δείκτες για την επάρκεια σε προσωπικό, την κατανομή των θέσεων, την αξιολόγηση του προσωπικού κ.α.

- 80 δείκτες για τη λειτουργία της μονάδας υγείας, για τον όγκο της χρήσης υπηρεσιών, τη ροή των ασθενών, την πρόσβαση κ.α.

- 50 δείκτες για τις ιατρικές εκβάσεις, τα ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας, τάσεις στην υγεία του πληθυσμού κ.α.

Τα δεδομένα που ενσωματώνει η πλατφόρμα προέρχονται από τα πληροφοριακά συστήματα των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, από τον ΕΟΠΥΥ, την ΗΔΙΚΑ, τον ΟΔΙΠΥ, το ΚΕΤΕΚΝΥ. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα αποσπασματικά στοιχεία μετατρέπονται σε αναλυτικές αναφορές, ώστε να επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, σε επίπεδο νοσοκομείου, υγειονομικής περιφέρειας και κεντρικών πολιτικών υγείας, για όλη τη χώρα.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να ενισχυθεί η διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών, να βλετιωθεί η κατανομή των διαθέσιμων πόρων και να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης προκλήσεων για άμεση παρέμβαση, καθώς και της παρακολούθησης κρίσιμων επιδημιολογικών τάσεων.

«Σύντομα θα γίνει ευρωπαϊκή πρακτική»

Η επίσημη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Quality for All» του προγράμματος «Health-IQ», έγινε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/Ευρώπης, Dr. Hans Kluge, και του επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, João Breda.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τον χαιρετισμό του ανακοίνωσε την ανανέωση για άλλα 5 χρόνια, της συμφωνίας για τη λειτουργία του Γραφείου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα.

«Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, αποφασίσαμε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο με το Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Υγείας, στην Αθήνα, να οικοδομήσουμε το Health IQ, το οποίο (...) είναι ένα εργαλείο το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα ελληνικά δεδομένα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι αποτελεί μία εξαιρετικά πρωτοποριακή σύλληψη που αλλάζει τελείως τον τρόπο όπου οι πολιτικοί προϊστάμενοι, οι διοικητές και όλοι εμπλεκόμενοι στο σύστημα υγείας μπορούν να βλέπουν και να μετρούν την απόδοση του συστήματος υγείας, όχι μόνο πανεθνικά αλλά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.

»Δεν φτιάχτηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο project γιατί έπρεπε να μπορέσουμε να μετρήσουμε το σύνολο των δυνάμεων της υγείας ανά Περιφέρεια σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια γίνεται, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του συνολικού συστήματος υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει το εργαλείο χάραξης πολιτικής για τα επόμενα χρόνια» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.

Οι πρώτες συναντήσεις στα πιλοτικά κέντρα του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί. Σειρά παίρνει η χαρτογράφηση πηγών και διαδικασιών συλλογής δεδομένων, η επικύρωση δεδομένων και ανατροφοδότηση από τα πιλοτικά κέντρα και η έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βήματα τα οποία είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.